Герой России Додосов юным землякам: «Солдат воюет не за награды, а за мирное небо»

Сегодня Пестречинской школе №1 присвоили имя Героя России Ивана Додосова. В торжественной линейке принял участие сам военный, когда-то окончивший это образовательное учреждение, и его боевой товарищ – Герой России Артур Орлов.

Выступая перед собравшимися, Додосов отметил, что каждый раз ощущает гордость и волнение, приезжая в свой родной край.

Фото: Люция Сиразеева

«Не так давно стоял здесь я, справа, мальчик-первоклассник маленького роста, — поделился воспоминаниями Герой России. — Прошел жизненный путь, переходя во второй, потом в третий, затем в четвертый класс и так далее... Когда перешел в одиннадцатый класс, думал: „Наконец-то я скоро выпускник“. Теперь жалею, что торопился. Не торопитесь, дорогие школьники! Попрошу гордиться тем, что вы будете выпускаться из школы имени Героя России», — отмечает он.

Фото: Люция Сиразеева

Герой России из Татарстана Артур Орлов поблагодарил за приглашение в школу, названную в честь друга и боевого товарища. А затем напутствовал первоклассников и выпускников.

«Обращаясь к первоклассникам, хочу сказать: ребята, я вам завидую, у вас впереди столько времени, столько нового, у вас великолепная школа! Обращаюсь к выпускникам: ребята, у вас очень мало времени в плане выбора профессии. Цель, которую вы перед собой поставите, ее нужно обязательно добиться», — пожелал он.

Фото: Люция Сиразеева

После линейки Герои России провели урок мужества для старшеклассников. Иван Додосов рассказал, что о присвоении высокого звания он узнал в три часа ночи и с первого раза даже не поверил в это.

«До конца осознал это только тогда, когда генерал армии [глава Минобороны России Сергей] Шойгу наколол мне на грудь Звезду Героя. Но на этом я не останавливаюсь, будем идти дальше, работать и завоевывать новые награды. Но самое главное — солдат воюет не за награды, а за мирное небо», — подытожил Иван Додосов.

Фото: Люция Сиразеева