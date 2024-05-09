Герой России и участник СВО поздравил ветеранов с Днем Победы

Герой России и участник спецоперации, полковник Рустам Сайфуллин поздравил всех ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Видео с поздравлением опубликовало Полпредство Татарстана.

«Дорогие ветераны и труженики тыла, разрешите Вас поздравить со святым праздником – с Днем Победы. Только благодаря Вам наша страна не стала очередной колонией Запада», – благодарит Сайфуллин.

Он напомнил, что в 2014-м потомки ветеранов, жители Донбасса, не склонили головы перед теми, кто предал свою историю, и разбили противника.

«Также и сейчас мы стоим не на жизнь, а на смерть. И не отдадим ни одной пяти земли противникам. Мы на своей земле стоим твердо, земля у нас из-под ног не уходит, бьемся также, как бились вы в 40-е годы», – продолжил боец СВО.

Герой также отметил, что, как и все потомки, он берет пример с ветеранов, а именно со своего деда-фронтовика. Он брал с него пример, когда еще был совсем юным и благодаря ему выбрал профессию – Родину защищать.

«Еще раз с праздником, желаю здоровья, бодрости духа», – сказал в завершении Сайфуллин.