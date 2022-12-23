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Общество
23 декабря 2022  14:40

Герои России и Труда начнут получать выплаты без подачи заявлений

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Героев России и Труда освободят от необходимости подавать заявление и подтверждающие документы на получение выплат. По поручению Президента РФ Владимира Путина средства начнут зачисляться автоматически, сообщает Правительство России.

Все необходимые сведения начнут поступать в ответственные службы через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Затем в течение трех дней они направят получателю уведомление о выплатах.

«Граждане, имеющие звания героев, смогут выбрать между денежной выплатой и натуральными льготами, — объяснили в Правительстве. — Обратиться за назначением или заменой меры поддержки можно по телефону, электронной почте или через портал госуслуг».

Как отметил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, нововведение позволит создать удобную и понятную гражданам систему госуслуг и мер соцподдержки.

#Правительство #Герой России
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