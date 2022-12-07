Герои России и Соцтруда встретились с будущими кадрами авиации в Лаишевском техникуме

Герой России Газинур Хайруллин и Герой Социалистического Труда Фидус Асхадуллин встретились со студентами Лаишевского техникума в преддверии Дня Героев Отечества. Мужчины пообщались с молодежью, ответили на их вопросы и сказали напутственные слова.

Газинур Хайруллин — летчик, Герой России, второй пилот самолета Ил-76, принудительно посаженного на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане. Спустя год, в августе 1996 года, экипаж самолета совершил побег из плена. Были освобождены семь членов российского экипажа из Казани.

«Я как офицер, боевой летчик хочу сказать: мы даем присягу, и мы задачи не обсуждаем, мы их выполняем — это суть мужества и героизма», — сказал он.

Газинур Хайруллин убежден, что каждый должен получить достойное образование и выбрать любимую профессию.

«Я считаю, что мне повезло, я выбрал именно ту профессию, которую я полюбил. На работу ходил как на праздник. У вас уникальный техникум с великолепной технической базой, здесь учится почти вся Россия», — напутствовал он ребят.

Старший мастер атомной паропроизводительной установки атомохода «Арктика», Герой Социалистического Труда Фидус Асхадуллин — житель Лаишевского района.

На атомном ледоколе «Арктика» он проработал 17 лет, затем еще 13 – на атомном ледоколе «Таймыр». Во время испытаний нового атомного ледокола «Арктика» в 1977 году он в числе группы моряков устанавливал на Северном полюсе десятиметровый флагшток для поднятия Государственного флага СССР.

«Я нигде не видел такую красивую природу, все думают, что за Полярным кругом — мертвая природа. Это неправда. Там самые красивые рассветы и закаты. Чтобы преодолеть сложности и выбраться вперед, важно быть конкурентоспособным, — а, значит, много знать. Стремитесь к хорошему: к созиданию, любите родных, друзей, будьте преданными своей стране», — пожелал он студентам Лаишевского техникума.

Поздравить героев приехала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова. Она сообщила, что в Татарстане проживают 24 Героя Отечества, Герой Социалистического труда.

Сегодня в Лаишевском техникуме ведется подготовка кадров для предприятий авиационного комплекса Республики Татарстан и России в целом.

С 2021 года техникум проводит набор по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Кроме того, в авиационном учебном центре техникума ведется подготовка и переподготовка и повышение квалификации авиационного персонала.