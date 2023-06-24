Герой России Даркович призвал бойцов «Вагнера» вернуться в ряды защитников Родины

Гендиректор Ассамблеи народов России, Герой России Александр Даркович призвал командиров и бойцов ЧВК «Вагнер» вернуться в ряды защитников Родины и не позволять втянуть себя в провокацию.

«Сегодня, когда наша страна, наши воины героически бьются за право на существование и независимость России, происходят события, сама мысль о которых кажется мне преступной, — брат собирается наставить оружие на брата. Подобное поведение — это самое обычное предательство, которое доставляет радость только лишь нашим врагам, которые никогда не смогут победить нас на поле боя, но получают огромное преимущество, внося раздор в наши ряды», — приводит слова Дарковича телеграм-канал ассамблеи.

Герой России назвал самым безумным то, что «текущие события происходят во имя амбиций одного человека», и подчеркнул, что последствия такого бездумного поведения могут быть чудовищными для нашей страны.

«Я призываю каждого, кто перешел черту допустимого, осознать последствия своих действия для страны, для себя и своей семьи. Прошу вас немедленно отступиться от своих планов, вспомнить о том, для чего мы все вместе, плечом к плечу, проливаем кровь на Донбассе: Президент России поставил нам задачу любой ценой защитить наш народ от западной националистической агрессии», — сказал Даркович.

Он призвал бойцов «Вагнера» вернуться на фронт.

«Обращаюсь в первую очередь к командирам и бойцам ЧВК. Не дайте втянуть себя в провокацию, в вооруженное крыло пятой колонны. Иначе все ваши заслуги будут перечеркнуты и померкнет память о ваших боевых друзьях, павших в боях. А в памяти народа из героев вы превратитесь в предателей. Возвращайтесь на фронт, снова вливайтесь в ряды защитников Родины», — сказал Даркович.

Сегодня утром Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал действия, которые раскалывают российское общество, ударом в спину.