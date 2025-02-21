Герой России Баксиков встретился со студентами «Алабуга Политех»

Герой России, зампредседателя комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ, депутат республиканского парламента Расим Баксиков и замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова встретились со студентами «Алабуга Политех». Визит приурочен к предстоящему празднованию Дня защитника Отечества.

Гости посетили центр военно-патриотического воспитания студентов, отведали вместе с колледжистами солдатскую кашу и ознакомились с работой молодежной организации «Квазар».

Также прошла встреча с колледжистами и наставниками. Встречу посетили более 250 человек. На ней гости рассказали про важность героизма и развития гражданственности, про меры поддержки для молодежи и ответили на вопросы студентов.

«Воспитание студентов в духе патриотизма – задача многогранная, требующая комплексного подхода. Недостаточно лишь военных игр и полос препятствий, хотя это, безусловно, важно, – рассказал Баксиков. – Уверен, результаты их труда мы увидим через годы. Даже кратковременное соприкосновение с вашей системой оставляет зерно патриотизма. А выпускники – это будущие бизнесмены-патриоты, готовые строить сильную и процветающую Россию».

Также делегация посетила образовательный кластер, побывав в современных лабораториях «Алабуга Политех». Они осмотрели высокотехнологичное оборудование, на котором обучаются студенты.

По словам Баксикова, уровень внимания к военно-патриотическому воспитанию в «Алабуга Политех» уникален. Ранее он не встречал подобного подхода, сочетающего сжатые сроки обучения с таким объемом информации и практической подготовкой. Особенно его впечатлили обширные пейнтбольные соревнования в свободное от учебы время.

«Патриотическое воспитание всегда актуально. История учит нас, что пренебрежение этим аспектом приводит к негативным последствиям. Конечно, всеобъемлющего патриотизма не достичь, но работа в этом направлении необходима. Вспомним 90-е – утечка «мозгов» на Запад, где предлагали огромные деньги. Сейчас ситуация меняется. Мы не только улучшаем качество жизни в стране, но и готовим высококлассных специалистов, настоящих патриотов», – поделился Герой России.

Айгуль Сабирова, в свою очередь, рассказала, что посещение «Алабуга Политех» стало ее первым опытом знакомства с центром и он оказался более чем приятным.

«Я впервые в «Алабуга Политех», и это знакомство превзошло все ожидания. Здесь ощущается колоссальное внимание руководства к работе с молодежью, к созданию не просто образовательной среды, но и комфортного жизненного пространства для студентов. Видно, что центр глубоко интегрирован в реализацию национальных образовательных проектов – это очевидно в каждой аудитории. Я вижу множество перспективных точек соприкосновения, ведь у нас есть проекты, которые мы могли бы успешно реализовать вместе, особенно в сфере проектной деятельности», – сказала она.

фото: пресс-служба Госсовета РТ