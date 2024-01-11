Герой России Баксиков принял участие в открытии памятных досок землякам — бойцам СВО

Фото: Елена Ахманаева.

Мемориальные доски погибшим военнослужащим Сергею Долганову и Александру Савичеву установили на стене Билярской школы в Алексеевском районе Татарстана. В церемонии открытия приняли участие Герой России Расим Баксиков, депутат Государственной Думы Айдар Метшин и глава Алексеевского района Сергей Демидов.

На церемонии открытия присутствовали родные и близкие бойцов, ученики и педагоги школы. Право открыть доски предоставили родным погибших.

Директор школы Марина Белоусова заметила, что оба героя являются выпускниками школы. Их хорошо знают и помнят и коллектив образовательного учреждения, и односельчане.

«Память алексеевцев уже увековечена в парте памяти, которая находится в школьном музее. А сегодняшняя встреча позволила укрепить наши отношения и связи с семьями Долгановых и Савичевых. Участником встречи стал и выпускник нашей школы — Герой России, капитан Расим Баксиков. В подготовке встречи приняли активное участие все ученики нашей школы. Подготовили выставку рисунков „Герои нашего времени“, их трудами был подготовлен и сам митинг», — пояснила руководитель учебного заведения.

Пришедшие на митинг почтили память земляков минутой молчания.

Затем участники церемонии поговорили с родственниками погибших за чашкой чая. Они поинтересовались, не нужна ли помощь семьям бойцов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на малой родине Героя России Расима Баксикова открыли доску почета в его честь.