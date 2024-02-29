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Герой России Баксиков: «Президент ставит четкие задачи правительству и нам всем»
Герой России из Татарстана Расим Баксиков считает, что Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации, затронул все острые вопросы страны.
«Из всего вышесказанного Верховным главнокомандующим страны можно сделать общие положительные выводы о развитии России. Несмотря на действия наших западных оппонентов, направленных на ослабление России и наших партнеров, несмотря на то, что брат направил оружие на брата, забыв об общей истории, Президент ставит четкие задачи правительству и нам всем, затронув практически все острые вопросы. Мы должны вместе работать на наше светлое будущее! Единство нашего народа – колоссальная всепобеждающая сила», – сказал Баксиков.
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