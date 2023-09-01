Герой России Баксиков посетил школу Лениногорска, получившую имя Дамира Исламова

Школе №6 города Лениногорска присвоили имя Героя России Дамира Исламова, который учился в ней. В торжественном митинге принял участие Герой России Расим Баксиков из села Билярск Алексеевского района — танкист с позывным Монолит.

Шестого июня в зоне проведения специальной военной операции на Запорожском направлении российский танк с позывным «Алёша» в одиночку сразился с восемью бронированными машинами противника, среди которых были два танка. Бой длился более 30 минут — его запечатлели с помощью дрона бойцы, корректировавшие артиллерию.

Фото: © Ильмира Гареева

После торжественного поднятия флагов России и Татарстана линейка была объявлена открытой. В этот день впервые порог школы переступили 57 мальчиков и девочек. 49 выпускникам предстоит сдать экзамен и выбрать дальнейший путь в получении профессии.

«Сегодня мы собрались в знак признания и уважения к действиям российских военных во время проведения специальной военной операции. Сегодня военнослужащие на передовой проявляют образцы стойкости и мужества. Прямо сейчас наши современные герои, выполняя свой долг, оказываются в ситуациях между жизнью и смертью, требующих от человека проявления мужества и настоящей воинской доблести. Во время такой спецоперации погиб и наш выпускник — Дамир Исламов», — сказала директор школы Ирина Никифорова и объявила минуту молчания.

Фото: © Ильмира Гареева

Затем прозвучали песни и стихи, посвященные России, ее воинам и их героизму. Право подать первый звонок 2023–2024 года было предоставлено ученице 1-го класса Александре Зубаровской и выпускнику 11-го класса Александру Андрееву.

Под бурные аплодисменты они обошли всю площадь, на которой выстроились школьники.

Фото: © Ильмира Гареева

На торжественной линейке присутствовали Герой России, командир танковой роты, старший лейтенант Расим Баксиков, руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина, директор благотворительного фонда имени Героя России Дамира Исламова Валериан Алмазов, мать Героя России Дамира Гилемханова — Аскария Гилемханова и многие другие.

Фото: © Ильмира Гареева