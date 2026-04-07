Герой России Баксиков оценил систему поддержки участников СВО в Альметьевском районе

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Герой России Расим Баксиков посетил с рабочим визитом Альметьевский муниципальный район. Почетного гостя встретил заместитель руководителя исполнительного комитета по социальной работе, курирующий координацию мер поддержки участников СВО.

Ключевым событием стала встреча с активом района, задействованным в этой работе. В обсуждении приняли участие руководители профильных ведомств, а также сами участники специальной военной операции, которые сегодня ведут активную трудовую и общественную деятельность, помогая боевым товарищам и их семьям в вопросах социализации и адаптации.

Особую атмосферу придал импровизированный музей, развернутый прямо в зале заседаний. Здесь были представлены находки из зоны СВО, привезенные волонтерами и бойцами: элементы снаряжения, предметы быта и другие свидетельства мужества защитников.

В ходе совещания Расиму Баксикову доложили о выстроенной системе поддержки:

– ведется комплексная работа с каждой семьей;

– обеспечено адресное сопровождение ветеранов с тяжелыми ранениями;

– реализуются программы трудоустройства и переобучения.

Рабочая программа продолжилась визитом делегации в штаб местного отделения организации Боевое братство. Здесь заместитель министра пообщался с ветеранами боевых действий, ознакомился с их проектами по патриотическому воспитанию молодежи и поблагодарил за вклад в поддержку фронта и сохранение воинских традиций.

По итогам визита была дана высокая оценка межведомственного взаимодействия в Альметьевском районе, где органы власти, общественные организации и сами участники СВО выстроили слаженную, командную работу.