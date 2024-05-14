Герой России Баксиков о любви к Родине: «Все начинается с семьи»

Рифкат Минниханов и Расим Баксиков осмотрели фотовыставку «Семья Героя»

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Жены гордятся, что мужья – герои»

В холле здания участников Первого Поволжского демографического форума «Семья и патриотизм: ресурсы обеспечения прав человека в период СВО» встречала фотовыставка «Семья Героя». На ней были представлены портреты семей военнослужащих со всей республики, участвующих в специальной военной операции. Жертвуя и рискуя своими жизнями, они проявили настоящее мужество и патриотизм. Выставку осмотрели президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, Герой России, капитан, участник специальной военной операции Расим Баксиков и другие гости.

«Мы заходили по QR-коду, слушали голоса членов семей, жен защитников. Некоторые ушли на фронт и не вернулись. Это трагедия, но они гордятся, что мужья – герои», – поделился впечатлениями от выставки Рифкат Минниханов.

Он отметил, какую роль играет семья в жизни каждого человека и как важно родителям уделять должное внимание патриотическому воспитанию своих детей.

«Наше поколение мечтало стать моряками»

Выступая за главной трибуной, президент Академии наук РТ отложил в сторону заранее подготовленный для этого случая доклад. Он решил поделиться с собравшимися в зале студентами, ветеранами СВО, учеными и представителями общественных организаций личной историей. Оказывается, Рифкат Минниханов с детства мечтал стать моряком, но учился в военном училище по другому направлению.

«У нас такое поколение было, что все хотели стать в первую очередь моряками», – сказал он, обращаясь к студентам.

Спикер отметил, что раньше школьники любили читать книги, смотрели фильм про адмирала Ушакова, воображали себя моряками, строили плоты и вели «морские бои». После школы Рифкат Минниханов вместе с другом подал документы в специализированное училище.

Рифкат Минниханов: «У нас такое поколение было, что все хотели стать в первую очередь моряками» Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Мои документы приняли, а у друга – нет. И так как моего друга не приняли, я тоже не поехал. Моряком я не стал, но поступил в ракетное училище», – добавил спикер.

Минниханов учился в Казанском высшем военном инженерном училище, с 1977 по 1982 год служил в составе Группы советских войск в Германии, а с 1982 по 1989 год – в Казанском высшем военно-инженерном училище.

«Я – военный и горжусь этим»

В беседе с журналистами президент Академии наук РТ сообщил, что патриотическому воспитанию молодежи уделяется особое внимание. Республика чествует ветеранов и оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО. О героях специальной военной операции преподаватели школ и вузов рассказывают учащимся.

«Я – военный и горжусь этим. Считаю, что через это нужно пройти. Сегодня мы благодарны нашим героям – участникам специальной военной операции. А молодежь будем готовить», – сказал Рифкат Минниханов.

В беседе с молодыми людьми президент Академии наук РТ заострил внимание на том, что для реализации майских указов Президента России Владимира Путина стране нужны технологические решения и ученые. Поэтому очень важно, чтобы студенты «шли в науку». После этого Рифкат Минниханов вручил благодарственные письма Академии наук РТ ветеранам СВО, приглашенным на форум.

Расим Баксиков: «Каждый из нас – маленький винтик в огромном механизме под названием «Российская Федерация»… Мой позывной – Монолит, это означает, что все мы в единстве» Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Каждый из нас – маленький винтик в огромном механизме»

Герой Российской Федерации, капитан, участник специальной военной операции Расим Баксиков выступал перед студентами Казанского института Всероссийского государственного университета юстиции около получаса. Он говорил о верности присяге, боевом подвиге, важности межнационального и межконфессионального согласия и чувстве патриотизма. Спикер заметил, что процветание страны зависит от каждого человека.

«Каждый из нас – маленький винтик в огромном механизме под названием «Российская Федерация»… Мой позывной – Монолит, это означает, что все мы в единстве», – сказал он.

Гость форума рассказал, что воевал и служил бок о бок с представителями разных национальностей.

«Все мы – дети нашей Родины, огромной и единственной. Поэтому нам очень завидуют, нас очень хотят разобщить. Сейчас нас хотят разобщить на национальной и конфессиональной почве. Этого ни в коем случае нельзя допускать, мы обязаны уважать друг друга. Мы обязаны уважать все национальности, которые существуют и испокон веков проживают на территории нашего государства», – подчеркнул спикер.

«В семье формируются основные взгляды на жизнь»

Баксиков пояснил, что патриотическое воспитание каждого юного гражданина страны начинается в семье.

«Семья может положительно повлиять на патриотическое воспитание ребенка, а может вообще никак в этом не участвовать или даже этому препятствовать. Все начинается с семьи, в семье формируются основные взгляды на жизнь. Поэтому в первую очередь мы надеемся на пап и мам, а не только на преподавателей, историков и ветеранов боевых действий», – отметил он в беседе с журналистами.

Именно патриотический настрой родителей сильно влияет на формирование убеждений молодых людей, считает Баксиков. Он сообщил, что сам вырос без отца, его воспитала мама. «Моя мама – патриот, и она меня так воспитала», – сказал Герой России.

Расим Рашидович Баксиков – татарстанский танкист. Он командовал экипажем легендарного танка, разбившего целую колонну техники укронацистов в июне 2023 года. Члены всего экипажа удостоены звания Героя России. Звезду Героя России Баксикову вручил Президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере в честь 80-летия победы в Курской битве 23 августа 2023 года.

Поволжский демографический форум «Семья и патриотизм: ресурсы обеспечения прав человека в период СВО» организован в Год семьи, объявленный в 2024 году Владимиром Путиным. Он прошел при поддержке Академии наук РТ, Уполномоченного по правам человека в РТ, филиала госфонда «Защитники Отечества» по РТ и Казанского филиала Всероссийского государственного университета юстиции Минюста РФ.