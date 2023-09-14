Герой России Баксиков на послании Раиса РТ: Узнал много интересного о родной республике

Приятно, что Татарстан с каждым годом экономически развивается и при этом уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Таким мнением после послания Раиса РТ Рустама Минниханова Государственному Совету республики поделился Герой России Расим Баксиков, который был официально приглашен на церемонию оглашения документа.

«Во время послания Раиса Татарстана я услышал много интересного о своей республике. Я до сих пор ошеломлен. В докладе я подметил много приятных моментов о своей родной республике. В силу того, что я военнослужащий, у меня мало времени следить за развитием региона, я только внешне могу оценить. Очень рад, что мы продолжаем выходить на новые уровни в экономическом развитии», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что вопросы патриотического воспитания молодежи стали одними из ключевых в выступлении Рустама Минниханова. Баксиков заметил, что он и сам старается содействовать этим процессам.

«В наших детей нужно вложить много сил, чтобы потом уже они совершали подвиги и двигали нашу республику и страну вперед», — заключил Герой России.