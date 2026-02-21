news_header_top
Общество 21 февраля 2026 15:33

Герой России Баксиков: «Бойцов нужно окружить заботой, трудоустроить»

Система мер поддержки для ветеранов специальной военной операции и членов их семей постоянно совершенствуется в Татарстане. Об этом сообщил сегодня Герой России, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Расим Баксиков журналистам на специализированной ярмарке вакансий для участников СВО в Казани.

«Совершенствуем эту систему. У нас, в принципе, в республике и так все отлажено, но нет предела совершенству. Мы все ждем, когда наконец закончится специальная военная операция, и к этому обязательно и региональная, и муниципальная власть должны быть готовы. Потому что бойцов нужно будет окружить заботой, они должны быть трудоустроены, у каждого должен быть достойный доход», – сказал он.

Баксиков также отметил, что в Татарстане ощущается нехватка клинических психологов.

«Бойцы приезжают покалеченные душой и телом. Психолог обязательно должен увидеть, какие последствия имели те события, которые они пережили. Нужно работать с каждым», – подчеркнул Баксиков.

Ярмарка вакансий прошла сегодня в здании Национальной библиотеки РТ для участников специальной военной операции. 17 предприятий на ней предложили около 3 тысяч вакансий.

#Расим Баксиков #ярмарка вакансий #герои СВО
