Герой России Артур Орлов посетил новое здание музея полевой почты «Герат» в Челнах

Герой Российской Федерации Артур Орлов приехал в Набережные Челны. Он посетил новое здание музея полевой почты «Герат», которое планируют открыть в мае. Одна из зон будет посвящена специальной военной операции.

Город поддержал проект военно-общественной организации «Полевая почта Герат» и выделил для центра помещение в здании бывшего детского сада.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Герой России стал первым гостем, который посетил новый многофункциональный военно-патриотический центр. Во время экскурсии боец осмотрел помещение будущего музея, ознакомился с проектными эскизами, одобрил планировку зоны, посвященной СВО. Артур Орлов пополнил будущую экспозицию танковым шлемом и триплексом.

По его словам, каждый житель страны должен чтить память прадедов, дедов и знать свою историю. Молодое поколение должно понимать, какую важную задачу выполняют солдаты, офицеры – защитники Родины – в зоне СВО. Об этом нужно и важно рассказывать.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Ребята, солдаты, офицеры, которые выполняют задачу в рамках специальной военной операции, предоставляют возможность им свободно находиться, учиться, расти <...>. Они должны знать, что военнослужащие сейчас выполняют задачу по освобождению от нечисти», — говорит Герой России.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Сам Артур Орлов родом из Удмуртии, окончил Казанское высшее танковое командное училище. Служил командиром взвода в отдельном танковом соединении.

В 2016 году был командирован в Сирию для участия в операции против международных террористических формирований. С 2022 года принимал участие в СВО. Командир танкового батальона помог освободить населенный пункт и был удостоен звания Героя России.

«Выполняли задачу и с задачей справились благодаря мужеству и героизму личного состава», — отметил он.

Фото предоставлено Лилией Гатиной