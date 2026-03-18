Герой России Александр Лапин в КФУ: «В этих стенах растет будущая элита»

Герой России, генерал-полковник Александр Лапин встретился со студентами Казанского федерального университета.

«Для меня честь присутствовать в стенах старейшего, прославленного легендарного Казанского Федерального Университета, где сегодня обучается будущая элита России и нашего любимого Татарстана. Эти люди в ближайшем будущем будут строить наше государство, развивать, совершенствовать его, созидать и творить. Эти ребята должны быть настоящими патриотами и профессионалами своего дела, а все свои силы, умения и навыки реализовать в строительстве нашего общества, нашей любимой Родины – России», – сказал он.

Он отметил, что у КФУ богатая история, которой могут позавидовать многие учебные заведения мира.

«В этом прославленном университете преподавали и руководили блестящие, талантливейшие люди нашего Отечества, которые прославили не только нашу страну, но и мировую науку и культуру», – сказал Александр Лапин.