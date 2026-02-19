Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

В Казанском суворовском военном училище Герой России, генерал-полковник Александр Лапин, поздравил курсантов с Днем защитника Отечества.

«Для меня радость и высокая честь присутствовать сегодня здесь, в стенах Казанского суворовского военного училища, овеянного славой героев. Вспоминаются прекрасные сюжеты фильма «Офицеры». С ним мы, сегодняшнее поколение, вбирали в себя все самое лучшее: любовь к Родине, верность долгу, готовность пожертвовать собой во имя нашей Родины, во имя нашего народа. Я поздравляю вас от всего сердца, дорогие суворовцы! Товарищи офицеры! Уважаемый преподавательский состав, еще раз поздравляю вас с праздником Красной Армии!», – сказал он.

Молодому поколению он пожелал осмысленно готовить себя к служению Отечеству. Помнить, что: «Россия нам дороже жизни, дороже всего, и все, что у нас есть, – это Россия».

«И предать наших предков-победителей – это значит предать историю, предать Россию. А Россия для нас – это все. Поэтому берегите Россию, любите ее, посвятите себя служению Отечеству, нашему народу и будьте достойны славы наших воинов-победителей. Черпайте оттуда силы, берите оттуда пример, осознанно живите и служите. Ибо каждый из нас, проживя эту жизнь, обязан оставить яркий след на нашей многострадальной и прекрасной земле, оставить добрый, оставить хороший след, чтобы увековечить себя, потому что быть воином – значит жить вечно», – добавил он.

К его поздравлению присоединился главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов.

«Для меня большая честь быть сегодня здесь в преддверии этого замечательного государственного и одновременно всенародного праздника – Дня защитника Отечества и передать вам добрые, сердечные поздравления с этим замечательным днем от моего руководителя, уполномоченного представителя Президента РФ в ПФО – Игоря Анатольевича Комарова. Хочу пожелать вам всем офицерам, суворовцам, быть такими, как наши прославленные Герои России, выпускники Казанского танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. И тогда наша любимая Родина, Великая Россия будет непобедима. Поздравляю вас, всего вам самого доброго», – сказал он.