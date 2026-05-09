Герой России Александр Лапин рассказал о своих дедах-участниках войны

Сегодня, в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в казанском парке Победы на церемонии возложения венков воинской славы к Вечному огню заместитель председателя республиканской организации «Герои Татарстана», Герой России, генерал-полковник Александр Лапин рассказал журналистам о том, что в Великой Отечественной войне участвовали два его деда.

«Дед по материнской линии родом был из деревни Кирилловка Высокогорского района. Он пошел на фронт через неделю после объявления войны. Но, к сожалению, в декабре 41-го года погиб на Ленинградском фронте. Он был простым артиллеристом, честно выполнял свой долг, погиб храбро. А мой дед по отцовской линии воевал с 41-го по 43-й годы, был тяжело ранен в Сталинграде. После этого был комиссован, а затем трудился в тылу на благо будущей Победы», – рассказал Герой России.

Александр Лапин подчеркнул, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, наш народ сражается за свободу и независимость нашей Родины.

«Они совершают подвиги, проявляют чудеса храбрости, демонстрируют выдержку и отвагу – все во имя нашей будущей Победы. Так же, как и наши фронтовики, сегодняшние бойцы и командиры освобождают нашу историческую землю, которая пропитана кровью наших предков, наших праведников и мучеников за веру», – сказал Герой России.

Александр Лапин добавил, что специальная военная операция сплотила народы России так же, как это происходило в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня, как и тогда, труженики тыла работают день и ночь, приближая нашу Победу. Слава поколению фронтовиков, слава поколению бойцов и командиров специальной военной операции. Сегодня воины могут смело смотреть в глаза своим детям, своему народу, их совесть чиста перед небесными воинами – нашими фронтовиками. С праздником Великой Победы, с величайшим триумфом нашего народа», – сказал Александр Лапин.

Герой России передал свои поздравления участникам специальной военной операции.