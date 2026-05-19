Герой России Александр Лапин посетил гуманитарный центр МГЕР РТ

Фото: mger.tatarstan.ru

Герой России, генерал-полковник Александр Лапин посетил гуманитарный центр татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». Активисты показали ему работу волонтерского штаба и музей специальной военной операции, сообщает пресс-служба МГЕР.

В экспозиции музея представлены предметы, привезенные с передовой: шевроны, погоны, тубусы от гранатометов, беспилотники, противодронная пушка и агитационные материалы.

Также гостю рассказали о волонтерской деятельности центра. Молодогвардейцы показали изделия, которые изготавливают на 3D-принтерах для нужд военнослужащих, а также рассказали о производстве окопных свечей, плетении маскировочных сетей и формировании гуманитарных грузов. Отдельно волонтеры сообщили о поездках в Курск, Мариуполь и Авдеевку.

«Первое направление – информационное. Это прежде всего музей, насыщенный уникальными, в том числе трофейными, экспонатами. Второе направление – волонтерская работа, где молодогвардейцы ежедневно помогают фронту. И третье – организация гуманитарной помощи бойцам, командирам и жителям освобожденных территорий», – отметил Александр Лапин.

Он подчеркнул значимость участия молодежи в этой работе и укрепления связи между фронтом и тылом.

«Подрастающее поколение установило живую связь с ребятами, которые сегодня находятся на передовой, и с тылом. Этот мостик, созданный благодаря молодым ребятам, дает нам веру в победу, веру в будущее и уверенность в правоте нашего дела. Народ и армия вновь, как и в годы Великой Отечественной войны, стали едины», – добавил он.

В завершение визита Александр Лапин передал молодогвардейцам вымпел группировки войск «Север» и отметил, что принимал участие в формировании Ленинградского военного округа и группировки «Север».

«На добрую память!» – сказал генерал-полковник.