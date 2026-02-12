Герой России Александр Лапин пообщался с курсантами Казанского танкового училища

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Герой России генерал-полковник Александр Лапин провел лекцию для курсантов Казанского танкового училища.

«Я рад приветствовать профессорский состав нашего казанского, любимого мною, военного училища, которое и я имел честь закончить. Я рад приветствовать курсантов – наше будущее. Цель моей лекции – побудить вас думать и дать такую информацию, чтобы она позволила вам осмысленно посвятить себя служению нашему Отечеству и раскрыть духовные смыслы причинно-следственные связи прежде всего войны и мира», – сказал Александр Лапин.

Генерал-полковник рассказал о своем видении мира, связи исторических событий с духовными и разнице культур между нашей страной и западом.

«И только после разрешения основных причин, породивших войну, после очищения, наступает эпоха прочного мира и, как правило, эпоха возрождения. Яркий пример из нашей истории – это Великая Отечественная война, после которой началось бурное и стремительное развитие Советского Союза. За короткий промежуток времени после окончания войны, где мы разгромили полчища фашистско-германских войск, освободили не только свою землю, но и Европу от фашистского ига – Советский Союз стал мировой сверхдержавой», – рассказал он.

Также он поделился историей своего боевого пути, в том числе, на СВО. Рассказал об использованных им стратегиях и хитростях для взятия различных городов.

«Я командовал двумя прославленными группировками войск "Север" и "Центр". Всего под моим руководством проведено пять наступательных операций. Из них в двадцать втором году – четыре. Первые две на Черниговском и Киевском направлениях, там глубина прорыва обороны противника, составила от 150 до 350 километров», – рассказал он.

Третья наступательная операция под его командованием была на Северо-Донецком направлении, глубина прорыва составила 155 километров, с освобождением более 120 населенных пунктов, в том числе Купянска, Кременной, Красного Лимана и Святогорска. Темпы наступления, по его словам, составили от пяти до семи километров в сутки. Четвёртая же наступательная операция была проведена под его руководством на Западно-Луганском направлении. Она завершилась освобождением ЛНР в начале июля 2022 года.

На прощание Герой России сфотографировался с офицерами и курсантами училища на память.