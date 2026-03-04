Герой России Александр Лапин: Получивший весточку от любимой жены солдат и воюет лучше

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня Генерал-полковник, Герой России Александр Лапин сходил на праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, для матерей и жен участников специальной военной операции.

«Я здесь, чтобы передать от имени всех участников специальной военной операции сердечные поздравления с Международным женским днем. При этом они не просто передают поздравления, они еще передают слова благодарности. Благодарность за то, что наши женщин, верно ждут своих мужей. Они посылают им весточки с тыла на фронт со словами поддержки, со словами любви. И это наших командиров и бойцов, действующих в нашей Героической армии, вдохновляет. Командир, который получает от своей любимой жены добрые и нежные слова гораздо лучше выполняет свой долг, лучше готовит свой бой и лучше организует обеспечение этого боя», – сказал он.

Александр Лапин отметил, что такой командир будет еще больше проявлять заботу о своем личном составе и стремиться успешно выполнить боевую задачу.

«От себя лично, я хотел бы поздравить лучших женщин в мире – наших жен, наших матерей, дочерей, наших внучек и сестер с Международным женским днем! С днем весны, днем красоты!», – подытожил он.

Его поздравления поддержала мама Героя России Ивана Жарского – Ильмира Жарская. Она поделилась историей о том, как сын признался ей, что воюет на СВО.

«С самого начала он на СВО был командиром бригады. Как только началась спецоперация он сказал, что поехал в командировку на две недели. Но материнское сердце чувствует, я догадывалась что он уже там. Прошло две недели, потом еще две. Позвонила ему и он мне во всем признался, сказал: «Да, мам, я тут, буду защищать свою Родину». Я его поддержала, когда положила трубку была в смешанных чувствах, сильно переживала. Но я ему сказала, что он справится, вернется живой. Я в него верила, и так все получилось. Сейчас он участвует в программе Время Героев и учится в Москве», – рассказала она.