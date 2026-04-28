Герой России Александр Лапин подал документы для участия в праймериз «Единой России»

Герой России, генерал-полковник Александр Лапин подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Таким образом, в случае победы на праймериз он сможет претендовать на место в Государственной Думе Российской Федерации IX созыва от регионального отделения «ЕР».

«Я посвятил всю свою жизнь служению народу России, защите Отечества. Прошел путь от солдата до командующего группировкой войск в Сирии и в зоне СВО. На сегодняшнем жизненном этапе у меня есть огромное желание продолжать служить многонациональному народу Татарстана и отстаивать интересы своей малой Родины», – заявил Лапин в беседе с «Татар-информом».

По его словам, выбор пал именно на партию «Единая Россия», потому что здесь можно принести реальную пользу через конкретные дела.

«Для меня очень важно нести пользу. Это дело всей моей жизни. Буду прикладывать все усилия для того, чтобы нести созидание и помогать в достижении различных целей», – добавил Лапин.