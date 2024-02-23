Герой России Айнур Сафиуллин поздравил Раиса РТ с Днем защитника Отечества

Герой России из Татарстана Айнур Сафиуллин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем защитника Отечества и поблагодарил его за труд. Видеобращением он поделился с «Татар-информом».

«Рустам Нургалиевич, понимаю, что у вас напряженный график сейчас, и Игры будущего, и приезд Верховного Главнокомандующего. Надеюсь, найдете минуту для моего обращения. От всей души поздравляю Вас с Днем защитника Отечества! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, хочу поблагодарить вас за труд. За то, что находясь здесь, выполняя задачи в зоне специальной военной операции, защищая интересы нашей Родины и наш народ, мы можем быть спокойны, что с нашими матерями, детьми и женами все в порядке. Спасибо вам за это», – сказал Айнур Сафиуллин.