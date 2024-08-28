Герой РФ Сайфуллин молодежи: Героями не рождаются, я тоже простой деревенский парень

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

В Казани активисты молодежных организаций встретились с Героем России Рустамом Сайфуллиным. Мероприятие, организованное в парке «Урам», прошло в формате открытого диалога. Молодые участники задавали интересующие их вопросы. Герой России подчеркнул важность подобных встреч.

«Героями не рождаются. Я сам простой деревенский парень. Косил траву, колол дрова, копал картошку. Меня воспитывал мой дедушка — ветеран Великой Отечественной войны. “Всегда должен быть пример: работай как я”, — говорил он», — рассказал Рустам Сайфуллин.

Он напомнил, что, будучи школьником, студентом воспитывался на примере достойных людей.

«У нас были встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками действий в Афганистане, Северном Кавказе. Мы их слушали, впитывали их слова и брали с них пример. Сейчас наша цель — жизненный опыт и военный опыт донести до молодежи», – рассказал он журналистам.

Он задавал участникам вопросы по истории, призвал с уважением относиться к знакомым, близким, которые находятся на специальной военной операции, также поделился своими мыслями о семейных ценностях.

«Такое общение очень важно. Рано или поздно они придут к нам или на наше место. Все профессии нужны и важны. Какую бы профессию они не выбрали, пусть они будут полезными. В первую очередь своей семье и государству. Чтобы жизнь прошла не зря, с молодых лет надо встать на правильный путь. Я объясняю: окончи школу, получи высшее образование, выбери профессию, работай, создай семью. Это — основа. Вырастившие и воспитавшие их родители должны только радоваться и гордиться ими. А не таскать еду и одежду ребенку на скамье подсудимых. Надо быть гордостью семьи», – убежден собеседник.

Полковник инженерных войск Рустам Сайфуллин был удостоен звезды Героя России в 2022 году во время специальной военной операции на территории Украины.

Гелюза Ибрагимова