Герой РФ ознакомился с мерами поддержки участников СВО и направлениями Минэкономики РТ

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Официальная встреча Героя России Расима Баксикова с министром экономики Республики Татарстан Мидхатом Шагиахметовым и заместителями министра состоялась сегодня в Министерстве экономики РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках обучения по программе развития для участников и ветеранов СВО «Время героев» для Баксикова началась стажировка, в первый день которой он подробно ознакомился с мерами поддержки участников СВО из числа предпринимателей, а также бизнеса, чьи сотрудники проходят службу в зоне СВО.

Особое внимание было уделено специальным программам микрофинансовой поддержки, поручительства и лизинга, реализуемым институтами развития предпринимательства для субъектов МСП категории СВО по самым льготным условиям.

Также детально обсудили комплекс мер поддержки ветеранов по линии Центра «Мой бизнес», в рамках которого предпринимателям оказывается помощь в открытии и развитии собственного дела. Все меры поддержки реализуются по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» и доступны в онлайн формате на Цифровой платформе МСП.РФ.

Стажировка проводится по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и является вторым этапом обучения по специальной программе, направленной на профессиональное развитие и социальную адаптацию защитников Отечества.

В ходе стажировки Расим Баксиков познакомится с приоритетными проектами министерства, примет участие в рабочих совещаниях и будет привлечен к решению практических задач в сфере экономического развития региона.

Особое внимание будет уделено изучению механизмов государственной поддержки участников СВО и возможностей их эффективного использования при возвращении к мирной жизни.

«Программа "Время героев" – это уникальная возможность для участников СВО реализовать свой потенциал в гражданской сфере и внести вклад в развитие республики. Министерство экономики готово поделиться опытом и предоставить все возможности для успешного прохождения стажировки», – отметили в ведомстве.

«Встреча с министром экономики Республики Татарстан Мидхатом Шагиахметовым и его заместителями была по-настоящему продуктивной. Я осознал масштабы той ответственности, которая лежит на этих людях. Их труд часто остается незаметным для обычного гражданина, но именно они управляют жизнедеятельностью и экономикой – занимаются тем, на чем держится наша республика. Познакомился со всеми заместителями, был тепло принят в министерстве. Мы определили пути дальнейшего сотрудничества, в том числе в вопросах стажировок, что для меня особенно важно», – прокомментировал Герой России Расим Баксиков.

Федеральная программа «Время героев» инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и направлена на реабилитацию, обучение и трудоустройство ветеранов боевых действий. В 2025 году большинство российских регионов начали реализацию собственных версий кадрового проекта «Время героев». В Республике Татарстан он называется «Батырлар. Герои Татарстана».