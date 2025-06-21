«Герои прошлого вдохновляют героев сегодняшних»: Раис Сулейманов о фестивале «Элбэдэн»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В деревне Альвидино Пестречинского района, на малой родине Героя Советского Союза Петра Михайловича Гаврилова – легендарного защитника Брестской крепости – проходит Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн». Глава Пестречинского муниципального района Раис Сулейманов поприветствовал гостей и подчеркнул значение события для сохранения исторической памяти.

«Без знания о прошлом – нет настоящего! Сегодняшний фестиваль рассказывает о героическом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны и укрепляет связь между поколениями. Петр Гаврилов – человек с непоколебимой верой, силой духа и характером. Такими качествами должен обладать настоящий герой!» – отметил Сулейманов.

В своем выступлении глава района провел параллель между подвигом защитников Брестской крепости и современными военными спецоперации: «Пример героев прошлого вдохновляет сегодняшних защитников Отечества. Наши бойцы в зоне СВО продолжают дело поколения победителей, обеспечивая безопасность страны. Среди них немало и пестречинских ребят, которые также достойно несут службу», – уточнил Раис Сулейманов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов и участников СВО, присутствующих на фестивале. Сулейманов отдельно поприветствовал семью Героя России, подполковника Ивана Додосова, который сейчас находится в зоне специальной военной операции: «Сегодня на фестивале присутствует его семья, а сам Иван Алексеевич выполняет боевые задачи в зоне проведения спецоперации», – сказал Сулейманов

«Зародившись как районный проект, «Элбэдэн» выходит за рамки Татарстана, становясь мероприятием всероссийского уровня. Дети и молодежь наглядно узнают о первых часах войны, о подвиге майора Гаврилова и его товарищей. Мы обязаны сохранять эту память, ведь мы – потомки победителей. Пусть сердце каждого живет чувством гордости за нашу родину и народ, наших предков и участников спецоперации!» – заключил глава Пестречинского района Раис Сулейманов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фестиваль «Элбэдэн» уже седьмой год подряд собирает тысячи зрителей и участников, сохраняя историческую память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году он посвящен трем важным датам:

80-летию Великой Победы;

Году защитника Отечества;

125-летию со дня рождения Героя Советского Союза Петра Гаврилова – последнего защитника Брестской крепости, уроженца Пестречинского района.

9 мая в России отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. В своем поздравлении с 80-летием Победы Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что с каждым годом потомки победителей продолжают сохранять верность памяти о войне.