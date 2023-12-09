Герои — пример мужества и преданности: в Челнах возложили цветы к мемориалу «Родина-мать»

В Набережных Челнах сегодня отметили День героев Отечества. Несмотря на мороз, челнинцы пришли к мемориалу «Родина-мать», чтобы почтить память погибших солдат, которые сражались на Великой Отечественной войне, в Чечне, в Афганистане и сейчас, в ходе специальной военной операции.

Фоат Билалов служил в пограничных войсках. По его словам, он с детства понимал, что защита Отчизны — святой долг каждого. Ежегодно он приходит к мемориалу «Родина-мать», чтобы отдать дань уважения солдатам, и подолгу стоит возле Вечного огня с флагом «Союза пограничников России».

«Я видел гибель наших ребят. На сегодняшний день езжу уже с гуманитарной помощью на Украину, помогать на СВО ребятам. И поэтому это в душе уже, внутри каждого человека», — поделился своим видением ситуации ветеран пограничных войск Фоат Билалов.

В стороне не остался и заместитель руководителя исполнительного комитета Рамиль Халимов. Он также пришел почтить память солдат и возложить цветы к Вечному огню.

«Герои является примером мужества, героизма, преданности Родине, настоящими защитниками. И сегодня мы отдаем дань уважения подвигу людей, которые, не щадя своей жизни, совершили подвиги и стали героями», — заявил чиновник.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления в честь Дня героев Отечества отметил, что героизм поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер народа. «Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — убежден российский лидер.