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Герои — пример мужества и преданности: в Челнах возложили цветы к мемориалу «Родина-мать»
В Набережных Челнах сегодня отметили День героев Отечества. Несмотря на мороз, челнинцы пришли к мемориалу «Родина-мать», чтобы почтить память погибших солдат, которые сражались на Великой Отечественной войне, в Чечне, в Афганистане и сейчас, в ходе специальной военной операции.
Фоат Билалов служил в пограничных войсках. По его словам, он с детства понимал, что защита Отчизны — святой долг каждого. Ежегодно он приходит к мемориалу «Родина-мать», чтобы отдать дань уважения солдатам, и подолгу стоит возле Вечного огня с флагом «Союза пограничников России».
«Я видел гибель наших ребят. На сегодняшний день езжу уже с гуманитарной помощью на Украину, помогать на СВО ребятам. И поэтому это в душе уже, внутри каждого человека», — поделился своим видением ситуации ветеран пограничных войск Фоат Билалов.
В стороне не остался и заместитель руководителя исполнительного комитета Рамиль Халимов. Он также пришел почтить память солдат и возложить цветы к Вечному огню.
«Герои является примером мужества, героизма, преданности Родине, настоящими защитниками. И сегодня мы отдаем дань уважения подвигу людей, которые, не щадя своей жизни, совершили подвиги и стали героями», — заявил чиновник.
Материал подготовлен при участии Яны Вальдю.
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