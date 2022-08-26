«Герои операции Z»: В России запустили проект об участниках специальной военной операции

В России создали документальный проект «Герои операции Z», который посвящен героям-участникам специальной военной операции на Украине.

На сайте представлены видео о подвигах российских военнослужащих и добровольцев, а также информация о разных видах российского вооружения, использующегося в СВО.

Так, одна из героических историй посвящена старшему лейтенанту Рафаилу Аскерову, благодаря бдительности которого удалось остановить националистов, снимавших на телефон расположение позиций российских военных. После этого, обороняя населенный пункт, Аскеров был ранен, но даже в таком состоянии он не оставил подчиненных.

Татарстан также гордится своими защитниками – выпускниками Казанского танкового училища Иваном Додосовым и Раилем Габдрахмановым. Указом Президента РФ им обоим присвоили звания Героев России за проявленное мужество и самоотверженность во время специальной военной операции.

Документальный проект «Герои операции Z» создан информационным порталом LIFE совместно с телеграм-каналом Shot.