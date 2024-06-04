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«Герои, настоящие патриоты»: учитель биологии из РТ выбрал службу по контракту
Глава Кайбицкого района Татарстана Альберт Рахматуллин встретился с Александром Губеевым — уроженцем села Хозесаново, служащим по контракту во время специальной военной операции и приехавшим в краткосрочный отпуск.
Во встрече также приняли участие заместитель главы района Рамис Хаялиев, майор в отставке Ильхам Хуснутдинов и супруга бойца — Вероника. Глава района расспросил земляка об обстановке в зоне спецоперации, условиях жизни.
Александр Губеев ушел в зону СВО, подписав контракт по собственному желанию в августе прошлого года. Служит водителем в Луганской области. Это его первый приезд в отпуск.
«Двадцать шесть лет преподавал биологию и химию в Хозесановской средней школе, одновременно в течение восьми лет преподавал биологию и химию в Чутеевской средней школе. Потому и выбрал себе позывной Биолог. Во время отпуска в родной школе организовали теплую встречу с коллегами и учениками. Я ответил на интересующие их вопросы. На военную службу по контракту пошел по собственному желанию. Нисколько не жалею об этом, потому что защита родины — священный долг каждого мужчины. Кто, кроме нас, защитит страну?» — заявил боец.
Супруги Губеевы воспитали троих детей. Вероника, которая много лет работала в сфере животноводства, теперь трудится продавцом в частном магазине в родном для нее соседнем селе Чутеево в Чувашии.
Старшая дочь Алина учится в ординатуре медицинского университета в Казани. Самый младший, Макар, окончил седьмой класс. Михаил в настоящее время проходит службу в рядах Вооруженных сил России в Волгоградской области и должен вернуться домой 15 июня. «Мне нужно прибыть в свою часть 10 июня, потому с сыном увидеться не сможем», — отметил Александр.
«Для нас все, кто участвует в спецоперации, — герои, настоящие патриоты <...>. На их долю выпала защита страны. Пусть наши ребята не переживают за свои семьи, мы будем поддерживать их в это нелегкое время. Желаем всем благополучно вернуться в родные края. Это общее желание жителей нашего района и страны. Желаю вам доброго пути, а семье — стойкости и терпения», — сказал Альберт Рахматуллин.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее можно узнать по телефону: 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Мингазиза Сунгатуллина.
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