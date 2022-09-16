«Герои нашего времени»: более 100 тыс. татарстанцев стали волонтерами

За последние семь лет количество волонтеров в Татарстане выросло в два раз. Так, в 2015 году в республике было зарегистрировано около 46 тыс. волонтеров, а в этом году их число достигло почти 100 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

«Тема развития добровольчества является составной частью Национального проекта, и мы идем с опережением в 16% тех показателей, которые мы ставили на этот год», – отметил спикер.

По словам министра, вопрос развития волонтерской деятельности в Татарстане является приоритетным. В республике активно появляются добровольческие объединения. К примеру, в 2006 году было 140 волонтерских организаций, а сегодня их насчитывается более 1,2 тыс.

«Добровольчество – это уникальная социальная технология, которая является квинтэссенцией всего. Это и некое социальное служение, которое активно формирует гражданское общество, а также движение, которое принимает участие в решении социально-значимых вопросов», – подчеркнул Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Важным импульсом развития добровольчества в Татарстане являются форумы, семинары, слеты волонтеров и конкурсы. Среди них – премия «Добрый Татарстан», республиканский конкурс среди СМИ «Добро в эфире», проект «Молоды душой», республиканский конкурс «Добрый край», а также Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», в котором Татарстан становится победителем уже четвертый год подряд.

«Это дает возможность на муниципальном уровне через такие конкурсы поддерживать наши волонтерские движения. В этом году по итогам конкурсных испытаний 13 муниципальных образований РТ получили поддержку на 5,1 млн рублей. Это, безусловно, хорошая возможность укомплектовать волонтерские центры и закупить необходимое оборудование», – поделился исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин.

Как рассказал Артем Метелев, в каждом городе России до 2024 года планируется открыть «Доброцентры», которые станут местом притяжения социальных инициатив. Центр будет оказывать поддержку региональным проектам, обучать волонтеров и организаторов добровольчества, разрабатывать программы корпоративной социальной ответственности.

«На сегодня, от 12 муниципальных образований Татарстана уже есть заявки. Завтра планируется подписание об открытии одного из 10 первых в стране «Доброцентров» в Нижнекамском районе. Мы планируем укреплять и развивать это направление», – подчеркнул Тимур Сулейманов.

Волонтерское движение в Татарстане растет – об этом свидетельствуют не только каждый год увеличивающиеся цифры, но и строительство специализированных волонтерских площадок. Так в текущем году, в Татарстане откроется первый в России профильный детско-оздоровительный лагерь «Добрый». Уникальная площадка станет кладезем по накоплению и распространению опыта добровольческой деятельности.