«Герой на службе – герой в семье»: в Альметьевске чествуют тысячного ребенка 2025 года

В Альметьевском районе зарегистрирован тысячный ребенок, рожденный в 2025 году. Им стал маленький Фатих Шамсуллин – десятый по счету ребенок в дружной семье Лейсан и Фаата Шамсуллиных.

Торжественная церемония вручения свидетельства о рождении прошла в здании местного ЗАГСа.

В мероприятии приняла участие руководитель исполкома района Гюзель Хабутдинова.

«Рождение тысячного ребенка – это важное событие для всего нашего района. Как подчеркивает Раис Татарстана Рустам Минниханов, именно крепкая семья является надежным фундаментом и залогом процветания всей страны Особенно символично, что этот малыш появился в многодетной семье, где отец – настоящий герой», – подчеркнула Хабутдинова.

Отец мальчика, Фаат Шамсуллин, – сотрудник МЧС, ежедневно рискующий жизнью ради спасения других. Поздравить коллегу пришли сотрудники пожарной части.

«Пусть и судьба Фатиха однажды свяжется с пожарной охраной!» – пожелали они.