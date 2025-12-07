Герой мема про «нормальных ребят» Анас Салахов: «В День водителя все это видео присылают»

Многие знают его как Радика Рамазанова, хотя на самом деле его зовут Анас Салахов. Корреспондент «Интертата» встретилась с героем популярного мема 15-летней давности, автором бессмертной фразы «Вообще должны работать трезвые водители. Но у нас таких нет – у нас все нормальные ребята».





Анас Салахов: «Я сказал: «Нормальные ребята». Ну они ведь нормальные, так и есть»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Совсем не думал, что людям так понравится»

2010 год, зима. Корреспонденты НТВ приехали в Сабинский район для съемок телесюжета. Директор автотранспортного предприятия вызывает Анаса Салахова: «Для интервью нужны русскоговорящие водители. Ты у нас из города (наш герой из Буинска, долгое время жил в Казани и Набережных Челнах. – Прим. ред.), иди, скажи что-нибудь на камеру». Анас абый подошел к журналистам, они стали задавать один вопрос за другим. Наверное, он немного растерялся, все-таки давать интервью на неродном языке дело нелегкое. Но что-то как-то все же рассказал. И это интервью сделало его звездой интернета.

«На следующий день мне на работе кричат: ‘’Анас абый, Анас абый! Тебя по телевизору показывают!’’ Я говорю: ‘’Что такое? Зачем меня показывать?’’ А это же еще НТВ, федеральный канал! Пока бежал к телевизору, все про них высказал», – вспоминает он с улыбкой.

Сюжет был про антиалкогольную систему, установленную в автобусах. Хотя Анас Салахов общался с журналистами не меньше пяти минут, в сюжет вошла лишь коротенькая часть разговора. И фраза, сказанная в тот момент, разошлась по интернету, набрала множество просмотров и превратилась в легендарный мем.

«Я сказал: ‘’Нормальные ребята’’. Ну они ведь нормальные, так и есть. Все, кто работал в гараже, были хорошие парни. Наверное, были среди них и пьющие, и непьющие… Но фраза пошла в народ. Совсем не думал, что людям так понравится. Спасибо, что так меня приняли! Плохих комментариев под видео я не видел», – говорит Салахов.

После перенесенного инфаркта ему пришлось уйти из водителей. В АТП он проработал до 2015 года.

«Мы работали со школами, с детскими садами. Возили детей Сабинского района на разные мероприятия. Для этого нужны были непьющие водители. Работали днем и ночью. Очень ответственная работа. В то время не во всех автобусах были ремни [безопасности]. Мы их сами делали, устанавливали, регулировали. Старались работать без происшествий», – вспоминает Анас абый свою прежнюю работу. Сегодня он трудится охранником. «Не работать нельзя, жить же как-то надо», – говорит он.

Фото: из семейного архива Анаса Салахова

«Почему ты поменял имя?»

На вопрос: «Что сказали ваши близкие, увидев видео?» ответил сын Анаса абый Наиль.

«Мы все от души посмеялись. Мы же хорошо знаем отца, поняли мысль, которую он хотел выразить. Из-за плохого знания языка она получилась двусмысленной, но он считал, что сказал правильно. Поэтому сначала мы объяснили ему смысл сказанного. Мне тогда было 15 лет. Сейчас думаю: если бы видео разошлось в нынешнюю эпоху социальных сетей, известность у отца была бы еще больше», – говорит он.

Наиль рассказал, что после выхода сюжета Анасу абый звонили многие знакомые. Спрашивали, почему он переехал в Сабы и (это интересовало больше всего) почему сменил имя. Удивление друзей можно понять – в титрах на экране было указано: Радик Рамазанов. «До меня говорил начальник гаража. А мои имя и фамилия не были указаны, у меня их даже не спросили», – комментирует Анас Салахов.

Эту несправедливость спустя 15 лет исправляет его сын. Наиль разместил на своей личной странице видео об отце, указав, кто он такой. Этот ролик набрал уже более 600 тысяч просмотров.

Фото: из семейного архива Анаса Салахова

«Когда жена заболела, переехали в деревню»

«Большую часть жизни я прожил в Челнах. Когда жена Альфия заболела, пришлось уехать в деревню. После операции хирург спросил: ‘’Жена у вас хорошая?’’, и когда я ответил ‘’да’’, посоветовал: ‘’Если хорошая, переезжайте в деревню’’. Так мы переехали в село Нижние Шитцы Сабинского района, это было в 2009 году», – поделился Анас абый.

Альфия апа скончалась четыре года назад из-за болезни. Ее супруг рассказал, что очень тяжело переживает потерю самого близкого человека.

«Я только сейчас начал приходить в себя. Дети очень сильно помогают. У нас есть свой девиз, его принес Наиль. Этот девиз придает нам сил, он мне очень помог. Взгляну на него и успокаиваюсь.

Живем мы очень хорошо, дружно. Это Альфия нас так воспитала. Она была такой хорошей, человечной, любила жизнь. Спасибо ей», – говорит Анас абый.

С Альфией апа они прожили вместе 36 лет. «Со знакомством – 39 лет. Три года заставляла бегать за ней. Она была из Казахстана, а основные ее корни – из Арска. Приехала по делу в Казань, пришла в общежитие к моей сестре, там я ее встретил и сразу влюбился. Умная, красивая, скромная была девушка», – вспоминает Анас Салахов.

После женитьбы он собирался увезти жену из Казани в Набережные Челны. Узнав об этом, начальник «Мостоотряда-3», где она работала, сказал Анасу: «Не увози, оставайтесь здесь». «Жена была образованным человеком. Если бы она осталась в Казани, стала бы большим человеком», – говорит он.

Фото: из семейного архива Анаса Салахова

«Не смог сделать сына хоккеистом»

После переезда в Челны жизнь продолжается: Анас абый работает дальнобойщиком, возит грузы на своей фуре в самые далекие места, а дома его ждет Альфия с детьми. «Я человек, объехавший всю Россию. В свое время ездил и в Европу – в Германию, Голландию, Польшу. Дома ждала жена. Наш семейный очаг был очень крепким», – говорит он.

Салаховы вырастили троих детей. «Две дочери – Ляйсан и Лилия – и сын Наиль. Обе дочери замужем, одну муж увез в Москву. А сына нужно женить», – говорит наш герой.

Он не скрывает, что гордится своими детьми.

«Хвала Аллаху, воспитали трудолюбивых, преданных людей для нашего Татарстана, для нашей страны. На работе их любят и уважают. Я сам был таким, как говорится, ‘’первым делом – самолеты’’, очень ответственно относился к работе. Горжусь своими детьми. Научил их быть человечными, ответственными, жить в чистоте. Обе дочери окончили институт. Только сына вот не смог сделать хоккеистом. Он ходил на хоккей с пяти лет, был вратарем. Ездил на соревнования по России. Продолжил и после переезда в Сабы. Потом играл и в КВН», – рассказал отец.

Не став игроком на льду, Наиль все же связал свою жизнь с хоккеем. Те, кто ходит на домашние игры ХК «Ак Барс», очень хорошо знают голос Наиля Салахова. Потому что он работает там диктором.

«Какие чувства испытали, когда впервые услышали голос сына на арене?» – спрашиваю я.

«Гордость, конечно. Я даже тем, кто сидел рядом, сказал: ‘’Это мой сын говорит!’’ Ты всегда должен гордиться своим ребенком. Жизнь, она такая. Многое зависит и от ребенка. Они тоже так рассуждают: ‘’Если я поступлю так, что подумают мои родители?’’ Нельзя быть суровыми с детьми. Каждому хочется услышать хвалебное слово. Это не значит, что нужно постоянно хвалить. Ты сам знаешь, когда нужно сказать. Дети это тоже понимают», – говорит он.

«Люблю ездить на машине. Машину меняю каждые пять лет. Могу уехать очень далеко» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Как покупаю машину, начинаю с ней разговаривать»

Анас абый и сам любит спорт, в молодости интересовался самыми разными видами. И сегодня не сдает позиции.

«У меня есть грамоты по шахматам, волейболу, армрестлингу, гиревому спорту, теннису… Еще в советское время получил. Чтобы поиграть в волейбол, мы сами расчищали площадку, делали сетку из алюминиевой проволоки. В хоккей играли самодельными клюшками. Взрослые ругали: ‘’Вы зачем деревья ломаете?’’ А что делать, если их не было. Вратарю делали маску из проволоки. Сегодняшних коньков не было, обматывали лезвия вокруг валенок и играли. Промерзали насквозь… Я и сейчас люблю спорт. Когда бываю в санаториях, участвую в спортивных мероприятиях, занимаю места», – поделился он.

Другое увлечение Анаса Салахова – транспорт:

«Люблю ездить на машине. Машину меняю каждые пять лет. Могу уехать очень далеко. За рулем я с 1978 года, миллионы километров дорог проехал. Как покупаю машину, начинаю с ней разговаривать. Говорю: ‘’Красавица моя, придется тебе поработать, поездить от души’’».

Как выяснилось, Анас абый еще и садовод.

«Стараюсь сажать всё. Дети говорят: ‘’Папа, зачем ты мучаешься?’’ А я сажаю и картошку, и огурцы, и помидоры. Смотришь, когда картошка проклюнется, поливаешь. Это же само по себе удовольствие. С цветами вожусь, как женщина. Видимо, это осталось от жены, она любила цветы», – говорит Анас Салахов.

«Не хочется стареть»

«Узнают ли вас прохожие?» – спрашиваю я.

«Бывает. Говорят: ‘’Это же тот абый из видео’’, – и фотографируются со мной. Если встречают в Сабах, приветствуют, обнимают: ‘’О-о, "нормальные ребята"!’’ В День водителя все это видео присылают», – говорит он.

Интернет знает его как водителя автобуса, сказавшего смешную фразу, а мы узнали, что он любящий отец и муж, интересная личность и обычный человек, в жизни которого были и счастливые моменты, и тяжелые потери. Ах да, совсем забыла: у Анаса абый есть еще и внук. Но он сказал, что хотя и стал дедушкой, душа его осталась восемнадцатилетней.

«Конечно, стареть не хочется. Время так быстро летит… Поэтому вы, молодые, не живите с мыслью ‘’потом’’. Все нужно делать вовремя», – посоветовал напоследок Анас абый Салахов.

Милена Новикова, «Интертат», перевод с татарского