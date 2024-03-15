Герои «Игр будущего» встретили избирателей в одном из участков в Казани

В первый день выборов Президента России в полилингвальной гимназии №107 в Казани прошла необычная коллаборация — голосующих встречали герои недавно закончившихся «Игр будущего».

В фойе комплекса избирателей встречали пять персонажей-маскотов. Они рассказывали о прошедших мультиспортивных соревнованиях, а также о важности участия в выборах представителей молодого поколения.

В беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» каждый из персонажей рассказал, что представляет свою дисциплину.

Так, к примеру, стрелок по имени Кэш Ай отвечает за дисциплину «тактика». На «Играх будущего» он символизировал все соревнования по шутерам (стрелялкам).

Персонаж Турбо представляет все игры, связанные со скоростью, а Иоан — за вызов-спорт: бои, футбол, баскетбол и другие командные дисциплины.

Последняя из маскотов — девушка, представившаяся Стратой, отвечала за стратегию в соревнованиях на Играх.

На вопрос о том, почему молодежь должна активнее участвовать в выборах, символы соревнований ответили: чтобы «мероприятий, как „Игры будущего“, становилось все больше и больше, нужен интерес молодых. Поэтому мы их ждем на выборах».

«Я хочу напомнить, что ваше будущее зависит от ваших выборов», — добавил Иоан.

Маскоты раздавали браслеты проголосовавшим, общались с детьми и «отбивали кулачки». Также они фотографировались с избирателями для того, чтобы те могли принять участие в розыгрыше трех машин «Лада». Так избиратели совмещали приятное с полезным: получали памятное фото с яркими персонажами «Игр будущего», а в случае публикации этого фото в соцсетях с соответствующими хэштегами еще и могут выиграть автомобиль

«Нам все очень понравилось. Чувствуется праздничная атмосфера

Почему мы пришли? Чтобы детям показать, что в нынешних реалиях, нынешней ситуации это очень важно», — рассказала Наталья, избирательница, пришедшая с двумя детьми.

Другая избирательница тоже объяснила, что привела детей, чтобы они видели, как это важно.

«У меня сыну 15 лет, через три года ему можно будет голосовать, поэтому важно было показать», — объяснила она.

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).