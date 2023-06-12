Герой ДНР: «Если бы не СВО, весь Донбасс стал бы одной братской могилой для русских»

Антон Ветров: «Война, которая длится по сей день, возникла не за один день»

«Из машины вышла девочка с младенцем на руках – их мать убили. Тогда во мне все перевернулось»

– Я сам родом из Хабаровского края. Потом родители переехали в Донецкую область. Когда в 2013 году начался майдан, честно говоря, никто его всерьез, как государственный переворот, не воспринимал. Смотрели как на клоунов.

Кто-то из наших сказал: «Надо к войне готовиться». Я тогда пальцем у виска покрутил, какая уж война? С этими, что ли? Только когда начались боестолкновения между украинскими силовиками и народным ополчением ДНР в Славянске в апреле 2014-го, я понял: войны не избежать.

Сначала занимался гуманитарными перевозками как волонтер. Вывозил людей из зоны боестолкновений. Для меня переломным событием, после которого я взял в руки оружие, стал случай, когда ВСУ дали нам «зеленый коридор», а потом начали обстреливать нашу колонну гражданских из стрелкового оружия.

Когда выехали из зоны обстрела и приехали в город, вижу – из машины вышла девочка с трехмесячным ребенком на руках. Их мать погибла. Что-то у меня тогда перевернулось внутри. Это девочка еще долго перед глазами стояла. Я не смог на все это спокойно смотреть, будучи воспитанным в семье военных, среди которых есть Герои Советского Союза.

Собрал вещи и пошел к командованию добровольческих подразделений Союза ветеранов Донбасса «Беркут». Начал свой боевой путь с обороны Шахтерска. Первые четыре месяца боевых действий мы даже не думали о зарплате. Выходили на отработку. Не было обмундирования, бронежилетов, разгрузок, касок. Ничего не было. Один автомат на троих и четыре рожка патронов. Все в бою добывали. Я воевал в старой армейской форме. А ребята уж кто в чем.

Потом был Иловайский котел. Тогда из Иловайска мы тоже много гражданских вывезли. «Азов» и «Айдар» там устроили настоящий геноцид местного населения. Мы сделали первый рейс – вывозили людей из местной школы. Вернулись опять. И когда второй раз вывозили, пришлось отстреливаться. Нацбатовцы буквально в спины стреляли. Но людей всех вывезли тогда, никто не пострадал.

Когда освободили Иловайск, осенью 2014-го создали Министерство обороны ДНР и начали формировать уже не ополченские бригады, а регулярные воинские подразделения. Из нашей бывшей добровольческой бригады кто захотел – остался. Кто не захотел – ушел. Кого-то перевели в военную полицию. Начали набор уже не просто на добровольческих началах, а по контракту. С выплатой зарплаты, военными билетами – все как положено.

«Только когда начались боестолкновения между украинскими силовиками и народным ополчением ДНР в Славянске в апреле 2014-го, я понял: войны не избежать»

«Западная часть Украины тех, кто считал себя русскими, ненавидела всегда»

Ходят слухи, что ряд полевых командиров ДНР: Гиви, Моторола, Ваха – раньше якобы служили в украинской армии и приехали на Донбасс в составе подразделений ВСУ. И только потом перешли на сторону ДНР. Брешут.

С Гиви мы были знакомы еще до военных событий. Он из Иловайска, но жил и работал в моем родном городе. Практически соседями были. Моторола вообще из Краснодарского края. Но они никогда не были на стороне Киева. Когда началась война, Моторола сразу пришел в ополчение Славянска. До войны Гиви работал на канатном заводе и никакого отношения к тогдашнему ВСУ не имел.

Мы все на тот момент были с паспортами Украины и служили срочную службу. Да и большинство из армии ДНР служили срочную в украинской армии. Началась война. Мы получили гражданство ДНР сначала, а потом и российское гражданство.

У меня есть знакомый по подразделению, с которым мы еще до войны дружили. Его сын на момент начала войны служил срочную службу в ВСУ. У него в 2014 году истекал срок призыва, а его никак не отпускали из подразделения. Хотели отправить на донецкий фронт. В итоге отец какими-то окольными путями доехал до этой воинской части, буквально выкрал сына и привез домой. Рисковал страшно. Но это лучше, чем если бы сын стал воевать против своего народа.

Надо понимать, что Центральная и Западная часть Украины людей, которые считали себя русскими, ненавидела всегда. Просто за то, что мы русскоговорящие. За то, что мы с Донецка. Это я еще помню со своей срочной службы. Вон Львовская область – Бандерштадт. Там идейные не могут ответить нормально ни на один аргументированный вопрос. Сразу начинают психовать и доказывать абсолютно штампованными фразами свою правоту про «самостийную Украину».

«Во время срочной службы был разведчиком, теперь еще освоил специальность снайпера. Так что в этом отношении «спасибо» ВСУ – научили»

«Для укронацистов любой русскоговорящий украинец – особь, а любой россиянин – враг»

Война, которая длится по сей день, возникла не за один день. Все начиналось даже не с майдана «оранжевой революции». Националистический «Правый сектор» был создан намного раньше.

Я по воинской учетной специальности – разведчик. Когда еще служил в армии Украины, наш взвод разведки спецназа направили на учения. Может, мы заплутали по карте и не в ту сторону пошли, но так получилось, что вышли к забору высотой метра три. Наше любопытство победило наш разум. Залезли на дерево и посмотрели, что там, за забором. Оказалось, это был лагерь подготовки националов «Правого сектора»*. Там уже наравне с украинскими висели фашистские флаги и флаги УПА, которая во время Великой Отечественной войны воевала стороне фашистской Германии. Висел и флаг США. И это был 2007 год, за восемь лет до майдана.

Катализатором, который взорвал русское общество на Украине, стала Одесса и события в Доме профсоюзов. Когда правосеки* заживо сожгли и просто забили на улицах порядка пятидесяти человек действующего штаба одесситов – сторонников федерализации «Куликово поле». Это официальные цифры, но я думаю, там погибло больше.

На обратном пути часть нацистов, принимавших участие в одесской бойне, доехали на поезде и до Донецка. Их там, мягко говоря, хорошо помяли и выпроводили. Если бы народ Донбасса и Луганска не взял в руки оружие, у нас было бы то же самое, что произошло в Одессе, только количество жертв было бы в разы больше.

И либерально настроенные россияне должны понять, что сейчас Украиной руководит террористическое правительство. Для украинских нацистов любой русскоговорящий украинец – особь, а любой россиянин – враг. Если бы им дали волю войти на территорию России, они бы убивали всех, без разбора веры и политической принадлежности. Не надо заблуждаться.

Но этого никогда не будет. Украина не могла взять Донбасс с его ополченцами на протяжении девяти лет. Украина все валила на то, что на стороне ДНР воюют российские кадровые военные и спецназ. Когда я под Иловайском разговаривал с пленным, он мне задал вопрос: «Вы со спецназа ГРУ?» В ответ я ему показал свой тогда еще украинский паспорт и сказал: «Смотри, с кем ты воюешь».

Да, были у нас большие потери, но выстояли же! Хотя и были неподготовленные, голые и босые. А Россия их просто похоронит.

Я вот не кадровый военный – ну да, служил срочную. Так у нас в подразделении были те, кто и срочную-то не служил. На войне быстро всему учишься. Во время срочной службы был разведчиком, теперь еще освоил специальность снайпера. Так что в этом отношении «спасибо» ВСУ – научили.

Хотя я не говорю, что там все военные – паркетные и штабные. Не надо забывать, что у старого поколения украинцев хорошее советское военное образование. Есть и боевые командиры, прошедшие горячие точки, в том числе Афганистан. Но их крайне мало. Если у них бывает, что в разведку идет спец, надушившийся перед этим одеколоном так, что запах от него по ветру почти на сто метров, то это же показатель. Я своим даже курить не разрешал.

«Да, были у нас большие потери, но выстояли же! Хотя и были неподготовленные, голые и босые»

«Мы воюем с фашистским правительством Украины, которое поддерживает США и коллективный Запад»

Героя ДНР за что получил? Скажу так – за выполнение боевой задачи. До сих пор думаю, что меня дернуло тогда так рисковать. Когда делаешь, ведь не думаешь, что с тобой что-то произойдет. Это был 2014 год, Иловайск. Все мысли тогда были только о том, как вывести ребят из-под огня из окружения. Нашел вариант и вывел по-тихому, без единого выстрела. Только мне известными тропами.

На дембель почему ушел? Ну, во-первых, контракт закончился. Россия начала СВО, сил там вполне хватает. Решил, что хватит пока в моей жизни войны. Да и кое-что начало нравиться, что нравиться человеку не должно, если он не хочет превратиться в зверя.

В Татарстане оказался случайно – интернет творит чудеса. Познакомились с девушкой, начали переписываться, сейчас уже двое детей. Есть все-таки польза от интернета.

Времени прошло уже достаточно, и снова туда тянет, не отпускает. Я был там с самого начала. Много видел такого, что вытворяли с мирным населением нацисты, от чего гражданский человек просто бы сошел с ума. Не буду ничего описывать в подробностях, но сниться это будет до конца дней. Мы воюем не с украинцами. Там много адекватных людей, мы воюем с фашистским правительством Украины, которое поддерживает США и коллективный Запад.

Поэтому целиком и полностью поддерживаю специальную операцию. Иначе Донбасс стал бы одной братской могилой для русских. И вряд ли бы они на этом остановились. Дальше были бы приграничные города России. Да, операция проходит, на взгляд обывателей, медленнее, чем всем бы хотелось. Но не надо забывать, что силы Украины восемь лет готовили укрепрайоны в тылу. Проводится и повсеместное серьезное минирование местности со стороны ВСУ, по которой уже с криками «ура!» не побежишь.

А по тому коридору в шесть метров, который обеспечивает установка разминирования УР, или в простонародье «Змей Горыныч», противник сосредотачивает огонь из всех своих стволов. Так что не разбегаешься, продвигаются медленно – берегут людей, и это, с моей точки зрения, правильно.

Моя жена написала стихотворение, посвятив его мне и всем тем, кто столкнулся с войной на Донбассе. Я бы хотел, чтобы его опубликовали.

Детство, ох каким чудным оно было!!!

Мы бегали по лесу, искали грибы.

Прошли года... теперь в тех местах

Лежат товарищи мои.

Беззаботность ушла... везде стрельба,

Бомбежки, разрушенные дома...

Опасно ходить за поворот, ведь враг

По моей земле идет.

Я ухожу из дома как в последний раз.

Вернусь ли снова, я не знаю...

Горят огни, свистят снаряды

И капли капают из глаз.

То слезы или кровь – непонятно.

Все за родных, за свою землю

Я бьюсь в отваге и без страха,

Хороня товарищей своих.

* Запрещенная в России экстремистская организация

Фотографии предоставлены героем публикации