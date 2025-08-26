Герой Бровкин и хитрость Ларионова: как «Ак Барс» начал с победы над СКА турнир Пучкова

«Ак Барс» сыграл свой первый матч на турнире Пучкова в Санкт-Петербурге. Благодаря дублю Артура Бровкина казанцам в овертайме удалось победить СКА со счетом 3:2. Почему во встрече не принял участие Артем Галимов, остался ли доволен выступлением команды Анвар Гатиятулин: об этом и другом – в материале «ТИ-Спорта».





Галимов не сыграл против СКА по семейным обстоятельствам

Когда «Ак Барс» в своих социальных сетях огласил стартовый состав на матч со СКА, было нетрудно заметить одно из ключевых изменений в звеньях от Анвара Гатиятулина. Встречу с петербуржцами пропускал Артем Галимов – пожалуй, главная звезда нынешнего «Ак Барса».

Без форварда топ-6 нападающих казанцев уже не представляется полноценным, а в матчах против сильных и мастеровитых соперников именно от Галимова болельщики ожидают какого-то чуда и магии на льду.

В рамках летней предсезонки нападающий не пропускал до вчерашнего дня ни одного матча. Даже в игре с «Ладой», когда Анвар Гатиятулин заявил откровенно резервный состав, Артем Галимов все равно принимал участие. Поэтому, разумеется, стало немного неожиданным, что форвард оказался вне состава на матч против такого породистого соперника, как СКА.

Как сообщил Анвар Гатиятулин по окончании встречи в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта», Артем Галимов пропускал игру по семейным обстоятельствам. Никакого повреждения, травмы у хоккеиста нет.

«После игры с «Динамо» он по семейным обстоятельствам уезжал в Казань, вернулся только сегодня под утро», – сказал Гатиятулин.

Героем «Ак Барса» в матче со СКА стал Артур Бровкин, оформивший дубль

Отсутствие Галимова должно было сказаться на атакующем потенциале «Ак Барса» в матче со СКА. Тем не менее казанцам удалось победить петербуржцев и без своего звездного форварда в составе (3:2 ОТ). Вместо Артема Галимова на игру был заявлен Тимофей Жулин. Молодой воспитанник казанской системы хоккея отлично смотрится в течение всей августовской предсезонки. Этим летом Жулин успел блестяще не только проявить себя за «Нефтяник», но и сыграть пару матчей за главную команду.

В прошлом сезоне Тимофея главный тренер «Ак Барса» уже привлекал к играм регулярного чемпионата. Был даже небольшой промежуток времени, когда Жулин являлся стабильной единицей стартового состава. Однако во второй половине осени нападающий постепенно начал пропадать с радаров и, отправившись в ВХЛ, так и провел там всю зиму в стане «Барса».

В матче со СКА Жулин совершенно не испортил общей картины игры «Ак Барса». В действиях нападающего появились зрелость, уверенность по сравнению с прошлым сезоном. Это отметил и наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин, сказавший, что Тимофей «отлично смотрится в игре с шайбой» и его прогресс виден с каждым годом.

Любопытно посмотреть, будет ли главный тренер казанцев ставить Жулина на первые матчи предстоящей регулярки. Конкуренция среди нападающих в «Ак Барсе» есть, но не сказать, что какая-то чрезмерно изнурительная. В целом у Жулина есть все шансы пробиться в основной состав.

По поводу подбора нападающих в «Ак Барсе» у казанских болельщиков хватало немало скепсиса этим летом. И действительно, нижние звенья команды так и пестрят молодыми лицами, за исключением опытных Никиты Дыняка и Михаила Фисенко. Впрочем, внутренние резервы казанцев абсолютно не теряются на фоне именитого топ-6 нападающих «Ак Барса». Но пока речь только о контрольных матчах, которые, понятно, не идут в сравнение с играми КХЛ.

Вчера же Артур Бровкин вообще стал героем матча против СКА. Нападающий оформил дубль и отличным броском в овертайме принес победу казанскому клубу. Так получается, что Бровкин в это межсезонье пока чуть ли не главный бомбардир «Ак Барса». Ведь в том же матче с «Нефтяником» нападающий так же отличился заброшенной шайбой.

«Я всегда готов цепляться за шансы. Летом поработал над своими минусами, надеюсь, буду сильнее», – резюмировал свое нынешнее положение в команде Артур Бровкин в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

После матча Анвар Гатиятулин в подтрибунном помещении был в приподнятом настроении и с удовольствием общался с журналистами. Чувствовалось, что выступлением своих подопечных он был доволен. СКА Ларионова выглядел здорово в атаке, но казанцы своей дисциплиной заслужили победу.

«Карпухин? У нас нет такого хоккеиста в составе»

СКА под руководством Игоря Ларионова станет одной из команд лиги на старте сезона, к которой будет приковано особое внимание. Петербуржцы существенно перелопатили состав к новому регулярному чемпионату, отказались от прежних лидеров, которых в свое время пригласил Роман Ротенберг, усилились новыми интересными хоккеистами, в числе которых легионеры Джозеф Бландизи и Рокко Гримальди.

СКА в матче с «Ак Барсом» отождествлял фирменный почерк Игоря Ларионова. Никакого выхода из своей зоны через пас верхом, много поперечных передач и комбинационного хоккея. Моментами петербуржцы играли крайне изящно, отчетливо напоминая «Торпедо» в первый год работы Ларионова в КХЛ.

«Да, стиль СКА определенно напоминает то, во что играло «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова», – отметил нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Сложно сказать, какие перспективы ожидают петербуржцев в ближайшем сезоне, будут ли они бороться за Кубок Гагарина в первый год Ларионова. Но сомнений в том, что армейцы будут самобытной командой с ярким хоккем, точно нет.

В «Торпедо» у Игоря Ларионова было полное влияние на трансферную кампанию команды. На днях стало известно, что армейцев с большей долей вероятности покинет защитник Илья Карпухин. Игорь Ларионов после матча с «Ак Барсом» явно ожидал вопроса по будущему игрока от журналистов. Допускалось, что наставник петербуржцев мог быть поставлен в неудобное положение этой дилеммой.

Однако Игоря Ларионова спасла оговорка журналиста, задававшего вопрос. Представитель СМИ оговорился и назвал Карпухина Степаном, а не Ильей. Ларионов сделал вид, что не понял, о ком речь, и ответил с улыбкой лаконично: «У нас нет такого хоккеиста». А когда журналисты вставили ремарку, Ларионов попросил задать уже следующий вопрос.

Видимо, судьба Карпухина в СКА предначертана и регулярный чемпионат 2025-26 защитник начнет в другой команде. К слову, по данным нескольких источников, основным претендентом на хоккеиста является казанский «Ак Барс».