Герой России Баксиков и хоккеист Зарипов сыграли футбольный матч с журналистами

В казанском парке имени Горького прошел традиционный футбольный матч «Прайм-лиги»: команда победителей предварительного голосования «Единой России» в Татарстане сыграла со сборной СМИ. На поле вышли Герой России Расим Баксиков, знаменитый хоккеист Данис Зарипов и многие другие. Встреча завершилась со счетом 7:7, а в серии пенальти сильнее оказались журналисты.

«Мы проводим матч между победителями предварительного голосования и журналистами с 2011 года. Это элемент единения, чтобы показать: мы не только готовы отстаивать свои позиции на политической арене, но и на спортивной площадке можем показать неплохой результат. Матч носит дружественный характер, но при этом соревновательный дух очень сильный, идет настоящая борьба», — заявил перед началом игры заместитель секретаря Татарстанского отделения партии «Единая Россия» и заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов.

Борьба действительно вышла упорной, команды не отпускали друг друга на дистанцию больше одного гола. Прошло два тайма по 20 минут, большую часть времени ворота победителей предварительного голосования защищал Данис Зарипов, однако ближе к концу он перешел в нападение.

«Цель матча одна — получить позитивные эмоции и поиграть с удовольствием. Напомню, что уже на днях в Казани начнутся Игры БРИКС. Мы хотим соответствовать этому спортивному духу и устроили такой небольшой праздник. Встать в ворота — это моя инициатива, потому что у меня травма, много бегать нежелательно. Я очень люблю поиграть в футбол в свободное время, особенно это нравилось в молодом возрасте», — пояснил хоккеист.

Несмотря на жаркую погоду, посмотреть игру собралась небольшая толпа. Особое внимание детей привлек маскот в костюме белого медведя, который поддерживал команды.

В матче принял участие и Герой России Расим Баксиков. Он рассказал, что в детстве часто играл в футбол с друзьями и что предпочитает позиции защитника и полузащитника, но может и постоять на воротах.

«Мы должны популяризировать здоровую нацию. Нужно прививать всем людям спорт, как это делали наши отцы и деды. У них можно много чему поучиться. Я люблю футбол, много играл в него в детстве. Главное — не победа, а участие. Я всегда играл в защите и полузащите и долгое время стоял на воротах», — отметил Герой России.

После матча Камалтынов вручил командам медали и дипломы, а журналисты забрали и большой кубок «Прайм-лиги».