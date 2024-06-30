Германия в первом полугодии 2024 года на 30% нарастила экспорт оружия

Германия значительно нарастила экспорт вооружений в первой половине 2024 года. Об этом передает ТАСС.

Согласно данным Минэкономики ФРГ, с 1 января по 18 июня правительство разрешило поставки военных товаров в другие страны на сумму в размере не менее 7,48 млрд евро, что на более чем 30% больше, чем в первом полугодии 2023-го. Почти две трети экспорта (4,88 млрд евро) предназначены для Украины.

Также в топ-5 импортеров вошла впервые за долгое время Саудовская Аравия (132,48 млн евро), а также включены Сингапур (1,21 млрд евро), Индия (153,75 млн) и Катар (100 млн).

Представитель партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен раскритиковала сложившуюся ситуацию, отметив, что массовое увеличение экспорта вооружения в кризисные зоны безответственно, это очередное нарушение предвыборных обещаний со стороны коалиции.