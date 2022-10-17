Германия ужесточила условия получения шенгена для российских туристов

Россиянам ужесточили условия получения шенгенской визы в Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервисно-визовый центр VisaMetric.

«Необходимо предоставить доказательство наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств — членов Шенгенского соглашения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что рассматриваются только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в ЕС.

В документе должна отображаться информация о текущей сумме денежных средств на счете или счетах. Отмечается, что от заявителя требуются соответствующие выписки за последние 3 месяца.