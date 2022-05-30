Германия упростит выдачу виз для некоторых категорий россиян

Власти Германии собираются упростить выдачу виз для российских журналистов, правозащитников, политиков и ученых, которые публично высказываются против проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил представитель МВД ФРГ, сообщает РИА Новости.

«Правительство договорилось, что для групп лиц, которым грозит особая опасность, как журналисты, правозащитники в силу их борьбы за защиту прав человека, позиции против войны, гарантируется возможность приезда на основании закона о пребывании иностранных лиц», — пояснил немецкий чиновник.

По его словам, благодаря такому шагу некоторые россияне смогут «без бюрократии» получить возможность долгосрочного пребывания на территории ФРГ. Прежде всего, эта мера коснется лиц, «имеющих связь с Германией».

Воспользоваться такой возможностью смогут, например, члены некоммерческих организаций, которые включены в список нежелательных организаций или иностранных агентов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и стали ужесточать санкции против России. Вскоре был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.