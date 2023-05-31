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Политика 31 мая 2023 14:42

Германия решила закрыть четыре из пяти российских консульств

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Власти Германии решили отозвать разрешения на деятельность четырех из пяти российских генеральных консульств, открытых в стране. Берлин проинформировал Москву, что они должны быть закрыты до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на германский МИД.

В Министерстве иностранных дел ФРГ также заявили о планах до конца ноября закрыть свои генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

Еще 22 апреля Россия сократила число сотрудников этих учреждений и сообщила о планах выслать некоторых немецких дипломатов. Это решение было принято в качестве «зеркального ответа» на действия Германии.

#германия #политика #генконсульство #антироссийские санкции
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