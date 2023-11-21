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Германия передаст Украине 1,3 млрд евро военной помощи
Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 1,3 млрд евро. Об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым.
В новый пакет включат четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, артиллерийские снаряды. В общей сложности ФРГ пообещала киевскому режиму 12 установок ПВО. Первые три были уже переданы, четвертая поступит предстоящей зимой. Вторая партия включает четыре системы – их планируют передать в будущем году.
Четыре установки, которые обещал Писториус во вторник, в ходе визита в Киев, включат в третью партию, их поставки запланированы на 2025 год.
Германия является вторым поставщиком оружия на Украину, уступая лишь Соединенным Штатам. С учетом нового пакета общий объем помощи со стороны ФРГ – гуманитарной, финансовой и военной – превысил 25 млрд евро, сообщает ТАСС.
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