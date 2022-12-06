Германия отказалась поставлять Киеву ЗРК Patriot — их установят на территории Польши

Германия решила не передавать киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы Patriot, их разместят в Польше. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на польского вице-премьера, министра национальной обороны Мариуша Блащака.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт рассказала, что договорилась с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства республики немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране Patriot. После этого польский Премьер-министр Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский и Блащак выступили с инициативой разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы на Украине.

«После разговора с министром обороны Германии я с разочарованием воспринял решение отказаться от поддержки Украины, – заявил Блащак. – Развертывание Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев».