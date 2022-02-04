Германия обновила антирекорд по числу новых случаев Covid-19

Впервые за всю пандемию в Германии подтвердилось почти 249 тыс. случаев коронавируса за сутки. Об этом говорится в сообщении Института вирусологии им. Роберта Коха, который подчиняется местному Минздраву.

Максимум обновляется не первый день подряд: так, накануне в ФРГ было выявлено 236,1 тыс. случаев, что также являлось рекордным показателем. В общей сложности за время пандемии в Германии зарегистрировано 10 671 602 зараженных коронавирусной инфекцией. Из них 118 504 человека, в том числе 170 за прошедшие сутки, умерли.

Увеличилась и заболеваемость вирусом — 1 349,5 случая на 100 тыс. населения. Днем ранее, для сравнения, она составляла 1283,2, а месяц назад — 239,9.