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На главную ТИ-Спорт 13 ноября 2026 16:47

Германия не будет отказывать российским хоккеистам в визах на ЧМ-2027

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Германия не будет отказывать российским хоккеистам в визах на ЧМ-2027
Фото: fhr.ru

Министр спорта Германии Рональд Рауэ заявил, что страна не намерена отказывать российским хоккеистам в выдаче виз на чемпионат мира 2027 года, однако по-прежнему выступает против их участия в турнире. Об этом сообщает пресс-служба Бундестага.

«Нельзя навязать политическое решение с помощью виз. В конечном счёте отказ от выдачи виз ничего не решает для федерации хоккея с шайбой и не гарантирует успешного проведения чемпионата мира», — цитирует Рауэ пресс-служба Бундестага.

При этом министр подчеркнул, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна найти решение, «которое сводится к запрету России на участие в чемпионате мира».

Ранее председатель правления Немецкого хоккейного союза Франк Лутц заявлял, что Германия может отказаться от проведения турнира в случае допуска сборной России. Чемпионат мира должен пройти в Дюссельдорфе и Мангейме с 13 по 30 мая.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, отменив пять резолюций совета федерации, препятствовавших участию российских команд в турнирах. Решение распространяется на соревнования сезона-2026/27.

#сборная россии по хоккею #чемпионат мира по хоккею
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