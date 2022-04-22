Германия может заплатить России за энергоносители рекордные 33,9 млрд евро

Эко-активисты подсчитали, что в 2022 году Германия может заплатить российским поставщикам за нефть, газ и уголь 33,9 млрд евро. Это рекордная сумма за импортируемые из РФ углеводороды, пишет немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten.

К такому выводу пришли сотрудники организации Greenpeace. В докладе организации указано, что российскую нефть Германия закупит на 14,3 млрд евро.

Расходы на газ из РФ вырастут в два раза и составят около 17,6 млрд евро. Также около 2,1 млрд евро уйдет на уголь, считают в организации.

В Greenpeace уверены, что доходы России от экспорта нефти и газа достигнут в этом году рекордного показателя в 290 млрд евро.

Биржевые цены на газ в Европе начали резко расти после того, как Президент РФ Владимир Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран.