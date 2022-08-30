Германия исключила возможность отправки военных на Украину

ФРГ исключает возможность отправки военных из стран ЕС на Украину, однако продолжит оказывать поддержку Киеву в случае затяжной войны. Об этом на неформальной встрече глав Минобороны и МИД ЕС заявила министр обороны Германии Зимтье Меллер, сообщает ТАСС.

«С нашей точки зрения, это исключено», — подчеркнула она.

Министр уточнила, что на встрече будет обсуждаться поддержка Украины в долгосрочной перспективе. «Если Россия настраивается на долгую войну, то и мы должны быть к этому готовы», — добавила Меллер.

Глава оборонного ведомства напомнила, что ФРГ уже четыре месяца тренирует украинских военнослужащих. В Германии те учатся обращаться с артиллерией и системами ПВО.

«Ясно, что необходимо усилить меры координации в обучении и оказании поддержки [Украине] в целом», — заключила она.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзным силам удалось освободить ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.