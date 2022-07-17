Германии не пережить зиму без российского газа, заявил регулятор ФРГ

Германии не пережить зиму без российского газа — сейчас хранилища не заполнены в достаточной мере. Об этом в беседе с Bild сообщил глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

По данным эксперта, уровень заполненности резервуаров сейчас почти достигает 65%. Несмотря на то что показатель лучше, чем в предыдущие недели, этого «все же недостаточно, чтобы пережить зиму без поставок из России».

«Работы по техническому обслуживанию газопровода „Северный поток“ должны начаться в четверг. Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу и в каком количестве», — цитирует регулятора РИА Новости.

Эксперт добавил, что цены на топливо находятся на плато — за предыдущие семь дней значительных изменений в них не происходило. «Это может означать, что рынки уже заложили в цену потерю поставок российского газа», — пояснил Мюллер, пообещав, что обычные жители не останутся без газа из-за проблем с энергоснабжением.

По его словам, если поставки из России прекратятся, ФРГ начнет получать газ из Норвегии, Нидерландов и Бельгии, кроме того, в перспективе есть вариант с отечественными терминалами сжиженного природного газа. Однако, несмотря на это, страна, скорее всего, столкнется с нехваткой топлива, даже в случае возобновления поставок.

«К лету 2024 года федеральный министр по делам экономики и защиты климата рассчитывает, что мы будем независимы от российского газа. Но также верно и то, что цены, вероятно, не будут такими низкими, как раньше», —заключил специалист.

Ранее обе ветки «Северного потока» были закрыты на плановый техосмотр. В Европе выразили опасение, что из-за санкций Россия может не возобновить работу газопроводов.

Напомним, что многие страны ужесточили и ввели новые ограничения против РФ в связи со спецоперацией на Украине, инициированной в феврале Президентом России Владимиром Путиным.