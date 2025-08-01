IT-эксперт высказался против законодательного лимита на пребывание в интернете

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман высказался за необходимость установления лимита на пребывание в интернете в России. В качестве аргумента в пользу этой меры парламентарий сослался на опыт Китая, где подобная система лимитов уже функционирует. О внедрении такой идеи высказался директор Института развития интернета и экс-советник президента РФ по интернету Герман Клименко.

«Когда речь идет о детях, находящихся в интернете, то, мне кажется, все, что может сделать государство, – это публиковать, пропагандировать нормы того, сколько дети должны проводить времени во всемирной паутине. Понятное дело, что можно ссылаться на китайский опыт, но общего ограничения на интернет у них нет, возможно, в определенных провинциях и есть, но это не на системном уровне», – заявил Клименко.

Также эксперт отметил, что данная идея довольно положительна, но она должна нести скорее рекомендательный характер, нежели законодательный.

«Идея благая, но поставить ограничения невозможно, ведь мы не знаем, чем конкретно сейчас занимаются любые люди в интернете. А ребенок может проводить время в играх, а учиться в том же самом интернете. Сегодня образование без интернета будет странно выглядеть, ведь большинство заданий, учебников, материалов находятся там. Я думаю, что в семьях должен быть свой собственный инструмент управления детьми в интернете, у государства это сделать не получится», – подчеркнул он.