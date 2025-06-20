Герман Греф: Мы сейчас находимся в ситуации, когда должны изобретать собственное будущее

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф провел деловой завтрак на тему «Ставки против роста: каким будет ближайший год?».

Герман Греф заявил, что, по мнению бизнеса и экспертов, ключевой проблемой для развития экономики сегодня является высокая ставка Банка России. Второй ограничитель – нехватка и дороговизна рабочей силы, причем как квалифицированной, так и неквалифицированной. Голосование показало, что к этим ограничителям добавляются также не самый благоприятный инвестиционный климат, сложности с экспортом и недоступность технологий.

Глава Сбера в своем выступлении подробно описал, с какими сложностями сталкивается российская экономика. Цены на металлы и углеводороды находятся под давлением и падают. Вместе с усложнившейся логистикой это создает большую проблему для базовых отраслей. Кроме того, Россия остается абсолютным рекордсменом по количеству введенных против нее санкционных ограничений.

«Наша страна столкнулась с большим набором проблем, которые можно называть идеальным штормом. Высокая ставка сильно давит на рентабельность бизнеса – бизнес меняет свои планы и откладывает инвестиции. И это несет угрозу экономическому росту не только в текущем году, но и на перспективу двух-трех лет», – констатировал Греф.

По мнению руководителя Сбербанка, курс российской валюты по отношению к доллару сегодня далек от равновесного – таковым можно было бы назвать курс выше 100 рублей за доллар. И это ощущают на себе все экспортные отрасли и в первую очередь бюджет, который сталкивается с дефицитом.

Третьим фактором он назвал труд. Экономика может расти только за счет роста населения или повышения производительности труда. Пока прогноз роста населения не очень хороший. Таким образом, компенсировать этот дефицит можно только за счет роста производительности труда. Хорошая новость, убежден Греф, заключается в том, что экспоненциальное развитие технологий может помочь развитию экономики. И самое главное слово здесь не «развитие», а «экспоненциальное».

«Если сравнить производительность российской экономики и экономик развитых стран, то по разным отраслям мы отстаем от 40% до четырех раз. В таких условиях нужно направить все усилия на оптимизацию производительности собственного бизнеса и издержек, на вскрытие тех резервов, которые у каждого из нас есть, на повышение эффективности управления технологиями, в том числе искусственным интеллектом, и на повышение конкуренции, ведь главный двигатель экономики и инноваций – конкурентная среда. Мы видим возможности, которые заложены в этих факторах. И вопрос в том, как нам раскрыть эти факторы и на что всем нам делать ставку», – конкретизировал свое видение перспектив глава Сбербанка.

На деловом завтраке присутствовали руководители федеральных и региональных органов власти, главы регионов, депутаты Государственной Думы, лидеры бизнеса, науки, образования и экспертного сообщества.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заметил, что России важно смотреть в будущее, в колоссальные возможности для роста, которые дают технологии искусственного интеллекта, и рассказал об опыте ОАЭ по развитию этих технологий.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, необходимо снизить зависимость базовых отраслей российской экономики от внешних факторов путем технологического обновления и повышения производительности труда, в том числе путем использования робототехники и искусственного интеллекта.

Директор Департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган охарактеризовал текущее замедление отечественной экономики как естественный процесс после периода перегрева. Он отметил, что в Банке России отмечают устойчивый тренд снижения инфляции при умеренном темпе кредитования и высокой норме сбережений, что и сделало возможным снижение ключевой ставки в июне. Однако простое снижение ставки без учета ограничений физических ресурсов может ускорить рост цен, уточнил он.

Александр Дюков рассказал, что возглавляемая им компания «Газпром нефть» успешно перешла от замещения импорта нефтегазовой техники к производству широкого спектра продукции. Основной акцент, на его взгляд, следует делать на создании собственных компетенций в области проектирования и изготовления сложных изделий. Для достижения устойчивого роста экономики важно сформировать полноценные технологические экосистемы, объединяющие крупные корпорации и малый бизнес.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов указал на важность сохранения стабильного налогового режима для обеспечения экономической предсказуемости и необходимости координации между бюджетной политикой государства и денежно-кредитными мерами ЦБ. Он подчеркнул, что государство должно минимизировать принятие рискованных финансовых обязательств, активно используя механизмы хеджирования внешних рисков.