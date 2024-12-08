Герман Бакулин: В Казани метро развито слабо, но строить его необходимо

В Казани метро развито слабо, но строить его необходимо. Об этом «Татар-информу» сообщил заслуженный архитектор России и Татарстана Герман Бакулин.

«Метрополитен – это очень дорогостоящая система. В ней много рационального для завтрашнего дня, чтобы снять нагрузку с поверхности земли и убрать какие-то проценты коммуникаций на нижний уровень. Если все те люди, которые сегодня ездят на метро, поднимутся на поверхность, ситуация будет близка к коллапсу. Но есть такой момент, что процесс насыщения метро людьми слабо контролируется, он приводит к тому, что даже питерское метро находится на пределе своей экономической целесообразности. Москва пока держится», - подчеркнул спикер.

Он также отметил, что при проектировании метро всегда думают про альтернативы: например, запуск скоростного трамвая, который «встанет» дешевле. Но, по мнению спикера, чтобы запустить такой трамвай, нужны эстакады и мосты, которые будут мешать историческим объектам, тому же Казанскому Кремлю. Именно поэтому транспортные объекты в исторических городах стараются «убирать под землю», чтобы не перегружать дороги и не портить ансамбли.

Он также не исключил вероятности, что в будущем система метрополитена может развиться в сторону близлежащих районов. Например, Зеленодольского или Лаишевского. Подробнее – в материале Герман Бакулин: «Казань существенно изменилась, город нравится людям».