Герман Бакулин о Мергасовском доме: «Лечение может стоить вдвое дороже нового здания»

Мергасовский дом в Казани является уникальным образцом архитектуры конструктивизма и важной частью исторической городской среды. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал главный архитектор ГУП «Татинвестгражданпроект», заслуженный архитектор России и Татарстана Герман Бакулин.

«Объект уникальный по времени своего проектирования и строительства. Кроме того, он расположен на рельефе и хорошо вписывается в существующий городской ландшафт. Его архитектурное решение соответствует стилистике времени возникновения, и таких объектов в центральной части Казани немного, поэтому этот дух времени необходимо поддерживать», – отметил Бакулин.

При этом восстановление дома может обойтись значительно дороже нового строительства, поэтому при выборе подхода главным фактором должно стать техническое состояние здания.

«Процент износа, физическая сохранность конструкций, состояние основания и фундаментов играют решающую роль. При этом существует большая степень неопределенности: без разборки невозможно точно оценить состояние основания, есть вопросы к прочности фундаментов и конструкций выше нулевой отметки. Практика показывает, что стоимость „лечения“ таких зданий может быть в два раза выше, чем строительство нового объекта. При этом новое строительство позволяет обеспечить понятную ответственность за конструкции и их надежность», – подчеркнул Бакулин.

По мнению архитектора, в подобных случаях приоритетнее сохранить архитектурный облик здания, чем его первоначальные конструкции, поскольку современные технологии позволяют точно воссоздавать такие объекты.

«Мы уже научились воссоздавать объекты в полном соответствии с первоначальным замыслом и приспосабливать их планировочные решения к современным требованиям без потери пространственно-художественных качеств. Поэтому, как бы ни было жаль, в ряде случаев более оправданно создание нового здания с сохранением его архитектуры», – добавил он.

